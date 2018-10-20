Adana Lezzet Festivali boyunca 3 günde 15 ton et tüketildi

Adana'da 3 gün süren 2. Lezzet Festivali'nde 15 ton et tüketildi. Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Şefik Aslan, festivale büyük rağbet olduğunu ve festival boyunca 15 ton et tüketildiğini söyledi.

‘'Gelenekselin Gücü Adına'' temasıyla düzenlenen Adana Lezzet Festivali büyük bu yıl yoğun bir katılıma ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından festival için gelen misafirler, Adana Kebabına hayran kaldı. 3 gün süren festivalde 25 kebap standında vatandaşlara Adana'nın eşsiz lezzetlerinden biri olan Adana Kebabı sunuldu. Geçen yıl 5 ton etin tüketildiği festivalde bu yıl yoğun katılımla kebapseverler 15 ton et tüketti.

“Bu yık Lezzet Festivali'ne büyük bir rağbet vardı”

Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Şefik Aslan, bu yıl Lezzet Festivali'nin geçen yıla göre kat kat daha iyisini yaptıklarını ifade ederek, “Bu yıl Lezzet Festivale büyük bir rağbet vardı. Adana'mızda zaten bir kebap kenti olarak biliniyor. Bu yüzden stantların çoğu kebapçıydı” dedi.

“Sadece festival alanında 15 ton civarında et tüketimimiz oldu”

Aslan, esnafın da festivalden mutlu ayrıldığını ve memnun olduğunu belirterek, “Çünkü festival ticarete bir hareketlilik getirdi. 3 gün boyunca sadece festival alanında 15 ton civarında et tüketimimiz oldu. Alanda da kebapçılar önünde büyük kuyruklar oluştu. Bu da bizi memnun etti. Çevre illerden büyük katılım vardı. Festivale gelenler memnun ayrıldı” diye konuştu.

“Kebap Adana'nın işi"

Adana'da yaklaşık 20 yıldır kebapçılık yapan Yaşar Aydın ise festival süresince yaklaşık 3 ton eti Adana halkının ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşların beğenisine sunduklarını söyledi. Aydın, “Festival çok güzel geçti. Katılım beklenenden fazlaydı. Yoğun et sarfiyatımız oldu. Uzun kuyruklar oluştu. Şehir dışından gelenler memnundu. Kebap Adana'nın işi, bizim işimiz kebap. Seneye festivalin çok çok daha iyi geçeceğine de eminim” ifadelerini kullandı.