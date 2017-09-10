"Adana Lezzet Festivali" hazırlıkları

Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve turizm sektörü temsilcilerinin de hazır bulunduğu incelemeleri sırasında, festival hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Demirtaş, Merkez Park’ın, kentte yapılacak diğer festivallere de ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

Adana’da bu yıl ilk kez 6, 7 ve 8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan "Adana Lezzet Festivali"nin de Merkez Park’ta gerçekleştirileceğini kaydeden Vali Demirtaş, "Seyhan Nehri’nin mavisiyle buluşan "Merkez Park, kentimizin önemli bir dinlenme alanı. Görsel zenginliğiyle dikkat çeken Merkez Parkımızın, diğer pek çok festival ve etkinliklere ev sahipliği yapacak doğal bir platform olacağına inanıyorum. Adana Film Festivali hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile Lezzet Festivali paydaşlarına çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.