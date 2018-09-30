Adana lezzetleri İstanbul'da görücüye çıktı

Adana Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen ve Adana'nın tanıtımına katkı sunacak “Adana Fest”te Adana'nın tanıtımı yapıldı.

İstanbul'un en büyük festival alanı olan Lifepark'ta gerçekleşen etkinliğe Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'da katılarak Adana'nın güzelliklerin katılımcılara anlattı. Kebaptan şalgama varana kadar birçok Adana lezzeti katılımcılara ikram edilirken İstanbullular Adana Fest'e ve Seyhan Belediyesi standına yoğun ilgi gösterdi. İstanbul'da görev yapan Adanalı Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, yine Adanalı Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Türk Sanat Müziğinin çınarı Adanalı sanatçı Mustafa Sağyaşar, Yazar Arif Keskiner de etkinliğe katıldı.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın tanıtımı noktasında festivalleri ve fuarları önemsediklerini belirterek, bu anlamda Adana'nın turizm pastasından hak ettiği payı alabilmesi için gerekli tüm aktivitelerin içerisinde bulunduklarını söyledi. Başkan Karalar, “Adana çok özel ve güzel bir şehir. Tarihi, doğası ve birbirinden özel yemekleri ile Adana; tarih, kültür, doğa ve gastronomi kentidir. Ancak Adana'nın tanıtımı konusunda biraz eksik kalınmış. Hep polis adliye olayları ile gündeme gelmiş. Yılların telafisini yaparak Adana'yı tanıtmak, anlatmak istiyoruz. Bu anlamda da her fırsatı değerlendiriyor ve böyle festivallere etkinliklere katılıyoruz. İstanbul'da Adanalılarla buluşmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Zeydan Karalar konuşmasının ardından İstanbul'da görev yapan Adanalı Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, yine Adanalı olan Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ile etkinliğe katılan, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e SEYMER kursiyerlerinin yaptığı el emeği hediyelik ürünlerden armağan etti.

Festivalde birçok firma Adana güzelliklerini ve yemeklerini katılımcılara tanıtırken 3 yıl önce kurulan Kınalı Eller Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi'de birbirinden farklı Adana yemeklerini katılımcılara sundu.