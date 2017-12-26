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26 Aralık 2017 16:48

Adana lezzetleri markalaşıyor

Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Aslan ile oda yönetimi Vali Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.

Adana lezzetleri markalaşıyor

26 Aralık 2017 16:48


Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Remzi Özdoğan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Vali Mahmut Demirtaş’a bilgi veren Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Aslan ile birlikte Adana Aşçılar ve Pastacılar Dernek Başkanı Münir Tanak “Adana İçli Köfte, Adana Analı Kızlı, Adana Böreği, Adana Şırdan, Adana Aşlama ve Adana Bici Bici” gibi kente ait lezzetleri tescillemek üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunduklarını dile getirdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Demirtaş ise, “Adana yöremize ait lezzetlerimizi tescil edilerek, markalaşması konusunda Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurularımız devam edecektir. Bu anlamda Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Aslan, Adana Aşçılar ve Pastacılar Dernek Başkanı Münir Tanak ve oda yönetimine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Ziyaret, Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Aslan’ın Vali Mahmut Demirtaş’a Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru belgesini sunmasıyla son buldu.




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