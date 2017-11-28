"Adana Merkez Aranıyor Herkes"

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda başlatılan operasyonda 81 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adana’da göreve giderken, kendi kullandığı motosikletle taksiye çarpıp şehit olan polis memuru Arda Can’ın isminin verildiği, 29 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonun Adana ayağında da 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların internet ortamında uyuşturucu kullanımını özendiren içerikte paylaşımlarda bulundukları belirtildi.

Operasyonun Adana ayağında "Adana Merkez Patlıyor Herkes" şarkısını seslendiren ve milyonlarca kişi tarafından Youtube üzerinden dinlenen şahsın da arandığı öğrenildi.