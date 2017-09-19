Adana merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ve Suçlarla Mücadele Şubesi, Adana merkezli İstanbul ve Mersin’de şafak vakti daha önceden belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda zırhlı birlikle mahallere girip geniş güvenlik önlemi aldıktan sonra, özel harekat polisleri söz konusu evlere koçbaşarıyla kapıları kırarak baskın düzenledi.

Evlerde yapılan aramalarda, 11 kilo 600 gram esrar, 120 gram metan fetamin, 600 gram eroin, 120 gram kokain ve 7 bin TL para ele geçirilirken 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.