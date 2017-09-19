Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 07:50

Adana merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adana merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

19 Eylül 2017 07:50


Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ve Suçlarla Mücadele Şubesi, Adana merkezli İstanbul ve Mersin’de şafak vakti daha önceden belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda zırhlı birlikle mahallere girip geniş güvenlik önlemi aldıktan sonra, özel harekat polisleri söz konusu evlere koçbaşarıyla kapıları kırarak baskın düzenledi.


Evlerde yapılan aramalarda, 11 kilo 600 gram esrar, 120 gram metan fetamin, 600 gram eroin, 120 gram kokain ve 7 bin TL para ele geçirilirken 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç