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23 Kasım 2017 08:18

Adana merkezli 5 ilde PKK/KCK operasyonu: 19 gözaltı

Adana merkezli 5 ilde bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Adana merkezli 5 ilde PKK/KCK operasyonu: 19 gözaltı

23 Kasım 2017 08:18



Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdülüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Adana merkezli İstanbul, Diyarbakır, Adıyaman, Bursa ve Batman’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasına yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Özel Harekat timlerinin de destekliğinde operasyonda, söz konusu şahısların evlerine koçbaşlarıyla kapıları kırılarak içeri girildi. Şahısların evleri didik didik aranırken 19 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 19 zanlının PKK/KCK’nın üniversite, gençlik, finans, kurye ve milis yapılanmasında olduğu öğrenildi. Zanlıların adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Öte yandan operasyon hala devam ederken, gözaltı sayısının daha da artacağı belirtildi.




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