Adana merkezli internet dolandırıcılığı operasyonu

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibi sonrası Adana, İstanbul, Diyarbakır, Kocaeli, Antalya, Muğla ve Çanakkale’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 27 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 10 adet bilgisayar, 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet kuru sıkı tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 27 şüpheliden 3’ü emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 24 şüpheli Kozan Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheliler, kalabalık bir polis eşliğinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Zanlıların savcılık tarafından ifadelerinin alınmasına başlandı.

Öte yandan, adreslerinde bulunamayan 18 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.