Adana Metrosu'nun 2'nci etabı istimlak engeline takıldı

Adana Metrosu'nun 10,5 kilometrelik ikinci etap güzergahındaki imar ve istimlak sorunları yerel yönetim tarafından ortadan kaldırılmadığı için projenin hükümete devredilemediği ve tamamlanamadığı ortaya çıktı.

Adana'nın kanayan yarası metronun ikinci etap projesi, bu sefer de istimlak engeline takıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana Metrosu'nun ikinci etabını Ulaştırma Bakanlığı eliyle yapılacağı vaadine sevinen Adanalılar, artarak devam eden ulaşım sıkıntısına çözüm bekliyor. Öte yandan Adana Büyükşehir Belediyesinin güzergahdaki imar ve istimlak sorununu gideremediği için proje tamamlanamıyor. Üniversiteye, şehir hastanesine, stadyuma, adliyeye, otogara gitmeyen ve ring yapmayan Adana Metrosu ve hafif raylı sistemi yüzde 7-8 kapasite ile çalışmaya devam ediyor. Halkın ihtiyacına cevap vermediğini için düşük kapasite ile çalışarak zarar eden Adana Metrosu'nun ana ulaşım merkezinin Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi olması da sosyal medyada ironik paylaşımlara konu oluyor.

"Bakanlık devraldığında Adana bu dertten kurtulur"

AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zafer Kara, "Bir metro ring yapmadığı sürece çok randımanlı çalışmaz. İstimlak yapıldıktan sonra hükümetle birlik ve beraberlik içerisinde ihale edip, devam eden bir işle birlikte Adana Metrosu'nu bakanlık devralırsa, Adana bu dertten kurtulur" dedi.

Adana'da 13.5 kilometrelik Adana Metrosu'na ilave olarak planlanan 10.3 kilometre uzunluğundaki 2'nci etap projesi için imar çalışmaları sürüyor. Merkez Seyhan ilçesindeki Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden başlayıp, merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde sona eren 13.5 kilometre uzunluğundaki Adana Metrosu'na, 10.5 kilometrelik yeni hat ilave edilip, Balcalı Hastanesi'ne ve yeni stadyuma kadar ulaşım sağlaması için proje hazırlandı. Adana Metrosu'na ayrıca yapımı süren Devlet Bahçeli Köprüsü'nün üzerinden de geçerek Turgut Özal Bulvarı'na kadar gidecek 7.5 kilometrelik de bir hattın da projesi düşünülüyor. Ancak istimlak sorununun halledilememesi sebebiyle, 2'nci etap projesi bir türlü gerçekleştirilemedi.

Projeye dair İHA muhabirine açıklamalarda bulunan AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, inşaat mühendisi Zafer Kara, Adana Metrosu'nun hem şekliyle hem proje olarak kentin bir yarası haline geldiğini söyledi. Tekdüze bir yol arasında gidip gelen bir metronun, para kazanma şansının olmadığına ve Adana Metrosu'nun mutlaka ring yapması gerektiğine dikkat çeken Kara, "Bugün metronun borcu varsa, uygulamanın yanlış olması ve ihalenin sorumsuzca yapılmasından kaynaklıdır. Bu metronun hem yapımı, hem ödediğimiz para hem de çektiğimiz dert, Aytaç Durak ağabeyimize yeter" ifadelerini kullandı.

Adana Metrosu'nun en azından Çukurova Üniversitesine ve yapımı süren Yeni Adana Stadı'na gitmesi için çalışmanın yapıldığını belirten Kara, "Her sene dosya yenilenerek, bakanlıkta duruyor ancak istimlak yapılmış değil. İstimlak yapılmış olsa belki hükümetle birlik ve beraberlik içerisinde ihale edip, devam eden bir işle birlikte tamamını bakanlık devralırsa, Adana bu dertten kurtulur" dedi.

Adana Metrosu'nun borcu 800 milyon liranın üzerinde

Adana Metrosu'nun, 800 milyon liranın üzerinde borcu olduğuna ve bu rakamın Adana Büyükşehir Belediyesi için çok büyük bir para olduğuna vurgu yapan Kara, "Adana Metrosu'nu Çukurova Üniversitesi'ne ve Yeni Adana Stadyumu'na kadar götürmüş olsak, çok işe yarar. Bir metro, ring yapmadığı sürece çok randımanlı çalışmaz. Belediye meclisi kararıyla metronun, yapımı süren Devlet Bahçeli Köprüsü üzerin'den Turgut Özal Bulvarı'na ring yapması mantığıyla projeyi yaptık. Fakat öncelikle esas projesi verilen 10.5 kilometrelik bölümü yapılsın, belki ondan sonra devamı yapılır" diye konuştu.

Son dönemlerde yapılan metroların kilometre maliyetlerinin 50 milyon ile 70 milyon lira arasında değiştiğini belirten Kara, Turgut Özal Bulvarı'na kadar yapılacak 7.5 kilometrelik bölümün de hesaplanması durumunda 18 kilometrelik devam kısmının 1.2 milyar lira civarında bir maliyetle yapılabileceğini söyledi. Bu maliyeti bir belediyenin karşılayabilmesinin imkansız olduğuna vurgu yapan Kara, metronun devamının peyderpey yapılması gerektiğini, en azından yeni stadyuma kadar olan bölümün mutlaka tamamlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Üniversiteye değil akıl hastanesine gidiyor

Adanalılar, Adana Metrosu'nun mutlaka 2'nci etap projesi ile Çukurova Üniversitesi ve Adana Şehir Hastanesine gitmesi gerektiğini ifade etti. Çukurova Üniversitesinde öğrenci olan Sait Yıldırım, sosyal medyada üniversiteye gitmeyip, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne giden Adana Metrosu'yla dalga geçilmesine, "Metro, Çukurova Üniversitesine gitseydi, öğrenci olarak bizler için daha iyi ve kullanışlı olurdu. Büyükşehir Belediyesi, herhalde Adana sıcak olduğundan dolayı, metronun son durağını Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yapmış" diyerek cevap verdi.

Metronun merkezi yerlere gitmediği için çok kullanılmadığını, Turgut Özal Bulvarı'ndan mutlaka geçmesi gerektiğini belirten Öyküm Ceren Özkan isimli öğrenci, "Metronun Adana Şehir Hastanesi'ne ve Çukurova Üniversitesine gitmesini istiyoruz. Güneşe ateş eden bir şehrimiz olduğu için metronun da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gitmesi normal" diye konuştu.