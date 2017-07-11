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11 Temmuz 2017 11:51

Adana Milli İradeye Saygı Platformu’ndan demokrasi nöbetine davet

Adana Milli İradeye Saygı Platformu Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın katılımı ile yaptığı toplantıda 15 Temmuz Hain Darbe ve İşgal Girişimi’nin yıl dönümünde tüm vatandaşlarımızı 15 Temmuz Cumartesi akşamı saat 20.

Adana Milli İradeye Saygı Platformu’ndan demokrasi nöbetine davet

11 Temmuz 2017 11:51

00’de Merkez Park’ta yapılacak Demokrasi Nöbeti’ne davet etti.


Adana Milli İradeye Saygı Platformu Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında Adana Sanayi Odası’nda toplandı. Toplantıda 15 Temmuz Hain Darbe ve İşgal Girişimi’nin yıl dönümünde Türkiye genelinde olduğu gibi Adana’da da yapılacak anma programlarının detayları ve hazırlıkları görüşüldü.


Hain darbe girişiminin yıl dönümü olan 15 Temmuz Cumartesi akşamı tüm Adanalıları saat 20.00’de Adana Merkez Cami’sinde mevlit programı ile başlayıp ardından Merkez Park’ta gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek Demokrasi Nöbeti’ne davet eden Adana Milli İradeye Saygı Platformu tarafından yapılan açıklamada “İhaneti asla unutmayacak, unutturmayacağız. Ülkemizi, devletimizi, Milli irademizi gasp etmeye kalkışan FETÖ Paralel İhanet Çetesi ve tüm işbirlikçilerine meydanlardan bir kez daha haykıracağız. Milletimizin şanlı direnişini kutlayacak, canını seve seve vatan uğruna veren aziz şehitlerimizi rahmetle anacağız, gazilerimize minnet duygularımızı sunacağız. 15 Temmuz Cumartesi akşamı bütün vatandaşlarımızı Merkez Park’ta gerçekleştireceğimiz Demokrasi Nöbetine davet ediyoruz” denildi.


Demokrasi Nöbeti programının gerçekleştirileceği alana sadece Türk Bayrağı’nın alınacağını vurgulayan Platform ‘Bayrağını Al, Sen de Gel’ diyerek bütün vatandaşları etkinliğe katılmaya davet etti.




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