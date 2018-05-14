Adana Müftüsünden 300 Fransız’a sert tepki

Müftü Çınar, katıldığı bir toplantıda DEAŞ terör örgütüne ve geçtiğimiz günlerde Kur’an-ı Kerim’in bazı ayetlerinin kaldırılması gerektiğini söyleyen 300 Fransız’a tepki gösterdi. Çınar, "Biz bu topraklarda ecdattan aldığımız ruhla 6 asır boyunca sevginin, muhabbetin ve aşkın insanları olduk. Bunların öncülüğünü yapan insanlar yetiştirdik, 3 kıtada nam saldık. Biz asla herhangi bir toplumu işgal etmek suretiyle harekete geçmedik tarih sahnesinde. Bizim yaptıklarımız fetihtir. Fetih ile işgali ayırt etmek lazımdır. Bizim ecdadımız gittiği yere tevhidi, adaleti, hürriyeti, sevgiyi ve aşkı götürmüştür" diye konuştu.

Çınar sözlerine şöyle devam etti:

"Peygamber efendimize gelip dediler ki ’Ya Resulullah, Usame Bin Zeyd savaş meydanında ’la ilahe illallah’ diyen birisini öldürdü. Allah resulü çok sevdiği Usame’yi çağırdı ve dedi ki ’bu doğru mu?’ Usame ise ’doğru ya Resulullah. Ama o la ilahe illallah derken ben kılıcımı kaldırmıştım, o korkusundan la ilahe illallah dedi.’ O anda peygamber efendimiz dedi ki, ’Ey Usame, kalbini açıp baktın mı ki korkudan söylediğini? Neden onu öldürdün? Çok büyük bir günah işledin’ dedi. Şimdi sen bana biat etmiyor diye 21. yüzyılda kalkıp insanları katledeceksin ve sözüm ona Müslümanım diyeceksin. Ama sen bir yerlere uşaklık yapıyorsun seni bir yerler kullanıyor."

Çınar, o terör örgütünü kullananların yetinmeyerek yine harekete geçtiğini ifade ederek, "O kullananlar yetinmediler, doyamadılar şimdi de Kur’an-ı Kerim’e dil uzatmaya başladılar. Sözüm ona 300 tane aydınmış, ne aydınlığı? Karanlığın zihniyeti kutsal kitaptan ayetleri çıkarmaya çalışıyormuş. Zalimler, tek dişi kalmış canavarlar, bilmez misiniz ki Allah celle celalühu, o ’Kur’an-ı biz indirdik, kıyamete kadar da onun muhafızı biziz, kimse bir ayetine, bir kelimesine, bir harfine hatta noktasına dahi dokunamazlar.’ Gözü dönmüş zalimler aklınızı başınıza alın. Benim dinim bir insanı öldürenin insanlığı öldürmüş olduğunu, öldüreceğini ve öldürecek kadar günah alacağını, bir insanı katletmenin böyle olduğu gibi bir insanı ihya etmenin de o kadar sevap olduğunu beyan eden bir dinin mensubuyuz biz" dedi.