Adana Müze Kompleksi’nde çevre düzenlemesi

Adana’nın en eski sanayi kuruluşlarından biri olan ünlü yazar Orhan Kemal’in de bir dönem bekçi olarak çalıştığı tarihi Milli Mensucat Fabrikası’nın yerine inşa edilen müze kompleksinin bulunduğu alanda 7 bin 500 metrekarelik bir alanda Adana Büyükşehir Belediyesi metruk binaların olduğu yerde yıkım çalışması gerçekleştiriyor. Alandaki metruk binalarda uyuşturucu kullanımı gibi gayri meşru işlerin önlenmesi ve daha sonra eski müzedeki tarihi eserlerin taşınacağı alanın güvenliğinin sağlanması amacıyla metruk binaların yıkımını, molozların temizlenmesini ve çevre düzenlemesi gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi, bunlarla kalmayarak müzeye bir de otopark kazandıracak.

Temizlik ve çevre düzenlemesinin ardından eski müzedeki tarihi eserler yeni müze kompleksine taşınacak.