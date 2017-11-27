Dr. Nebile Dağlıoğlu tarafından 2 yıldır Adana’da yürütülen ‘Atık sulardan uyuşturucu analizi’ projesi artık tüm Türkiye’de yapılacak. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın ‘Büyük şehirlerde atık sulardan uyuşturucu madde analizi yapacağız’ açıklamasının ardından Doç. Dr. Dağlıoğlu, “Projeye üniversitemizin öncülük etmesi bizim için çok önemli ve tüm Türkiye’de rutin olarak yapılması bize ayrı gurur vermekte” dedi.

Yurt dışında uzun yıllardır yapılan atık sulardan kentteki insanların kullandığı uyuşturucu maddelerin belirlenmesi çalışması, Dr. Dağlıoğlu tarafından 2 yıl önce Adana’da yapılmaya başlandı. İhlas Haber Ajansı’nın 9 Ağustos 2017 tarihinde yaptığı haber ile de analiz tüm Türkiye’ye duyuruldu.

Hükümet ve Sağlık Bakanlığı da yapılan haberin ardından projeyi detaylı olarak inceleyip analizin Türkiye’deki birçok şehirde yapılmasına karar verdi. Kararı ise dün Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, “Büyük şehirlerde atık sulardan uyuşturucu madde analizi yapacağız. İlk uygulama Adana’da başladı. İstanbul, Ankara, İzmir’de de bu izleri arayacağız. Böylece kentlerde uyuşturucu kullanımı ile ilgili tespit yapma imkanımız olacak” sözleriyle açıkladı.

"Proje tamamlandı, sonuçlar çıkmak üzere”

Projenin mimarı Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda görevli Dr. Nebile Dağlıoğlu, gelişmelerde çok mutlu olduğunu söyledi. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin 18 ülkeden sonuçları aldığını ve Türkiye’nin sonuçlarını beklediğini kaydeden Dağlıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Projemiz 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’nde anlatıldı. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlı İzleme Merkezi’nden açıklama yapıldı. Avrupa’da 55 şehir ve 18 ülkede bu atık sulardan uyuşturucu analizinin yapıldığını ve Türkiye’den de bu dataların beklediğini bildirdi. Bu proje 2 yıldır devam ediyor. Proje tamamlandı ve sonuçlar çıkmak üzere. Adana ili bu konuda örnek gösterilerek bazı illerimizde atık sularda madde testlerinin yapılması talimatı verildi.”

Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu, uyuşturucu analizi için birçok yöntem olduğunu ancak tüm dünyanın şuanda ‘Kanalizasyondan uyuşturucu analizi’ yaptığını söyledi. Dağlıoğlu, “Bu projede üniversitemizin öncülük etmesi bizim için çok önemli ve bunun için tüm Türkiye’de rutin olarak yapılması bize ayrı gurur vermekte” ifadelerini kullandı.