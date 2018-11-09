Adana Optimum, Kasım'da renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak

Alışveriş merkezinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı nedeniyle Atatürk temalı resim sergisi açılacak. Alışveriş merkezi ve özel bir okul iş birliğiyle gerçekleştirilecek serginin açılışı, 10 Kasım Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak.

11 Kasım Pazar günü de Yazar Aynaz Özkaşıkçı'yı konuk olacak. Çeşitli dergiler için yazdığı seyahat ve gusto yazılarının yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konularında da gönüllü olarak yer alan ve tüm hayat deneyimlerini bir havuzda biriktirerek 360 derece bir proje oluşturan Özkaşıkçı, okurları için kendi imzasını taşıyan ilk kitabı “İlk Isırıkta Aşk” kitabını imzalayacak. Özkaşıkçı'nın imza günü saat 15.00'da başlayacak.

11 Kasım Pazar günü Bisiklet Grup Dersi etkinliği saat 16.00'da yapılacak. Garaj İndirim Günleri ise 16 Kasım'da başlayacak. Modaya yön veren markaların da aralarında olacağı indirim günleri, 25 Kasım Pazar gününe kadar sürecek.

Güzellik ve cildine önem veren kadınlara yönelik Makyaj ve Cilt Bakım Günleri ise 17-18 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. AVM'nin kadın ziyaretçileri, zemin kattaki bir kozmetik mağazasındaki ücretsiz etkinlikten, 10.00 ve 19.00 saatleri arasında yararlanabilecek.

Kasım ayındaki etkinliklerinden bir diğeri de dergi tarafından gerçekleştirilecek Gezgin Anneler Kulübü etkinliği olacak. Anneler ve anne adaylarını ünlü anne - bebek - çocuk bloggerlarıyla buluşturacak etkinlik, 25 Kasım'da saat 13.00'da başlayacak.