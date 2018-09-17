Adana Orman Bölge Müdürlüğü üretim ve satış hedeflerini aştı

Erol, Orman Bölge Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğü kayıtlarına göre yılın bitimine henüz 4 ay varken hem emval üretimi hem de satış miktarı geçen yılın aynı dönem rakamlarının çok üstünde gerçekleştiğini belirtti. Erol, ”Yıllık program gereği bugüne kadar 614 bin metreküp endüstriyel odun ve 106 bin ster yakacak odun ürettik. Bu üretimden 462 bin 900 metreküp endüstriyel odun ve 65 bin ster yakacak odunu sattık, ayrıca 236 bin metreküp ağacı da dikili olarak sattık. Bütün bu satışlardan 146 milyon 732 bin lira gelir elde ettik, üretimleri gerçekleştiren orman köylülerimize ise 35 milyon 424 bin lira ödeme yaptık. Üretim çalışmaları neticesinde ormanların bakım ve gençleştirmesi yapılırken ülke ekonomisine katkısının yanında orman köylülerimize de önemli bir gelir desteği sağlanmaktadır. Bu başarının elde edilmesinde emeği geçen tüm çalışanlarımızı kutluyorum” dedi.