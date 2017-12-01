Adana OSB’DE, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

AOSB Seyhan Toplantı Salonu’nda verilen ve işyerinde verimli çalışmanın altın kurallarının anlatıldığı “İş sağlığı ve güvenliği” konulu eğitim çalışmasına, sanayi bölgesinde faaliyet yürüten firmaların çalışan temsilcileri katıldı.

İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Fatih Burhan, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi, doğru davranış modellerinin kazanıldırılması, farkındalılığın artırılması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılmasının amaçlandığı eğitim çalışmasının açılış konuşmasında, iş sağlığı ve güvenliğinin toplumun her kesimini çok yakından ilgilendirdiğini söyledi.

İyi eğitim alınmalı

Burhan, eğitim, sağlık, güvenlik, kaliteli iş yapma ve kurallara uyma konusunda özveri gösterilmesi gerektiğini dile getirerek, işçi sağlığı ve iş güvenliği düzeylerinin yükseltilmesinin yanı sıra; çalışanlarla temsilciler arasında iyi ilişki kurulmasının da işyerlerindeki riskleri azaltacağını vurguladı.

Burhan, “İş güvenliğiyle ilgili çalışanların iyi eğitim alması gerekli. Bu sayede hem işçi kayıplarının önüne geçilir hem de işyeri güvenliği sağlanır. Bu açıdan çalışan temsilcilerine çok fazla iş düşüyor” dedi.

Tiyatral bilgilendirme

Burhan’ın açıklamalarının ardından, işyerlerinde çalışan temsilcisinin seçimi ve yaşadıkları sorunları konu alan tiyatral bilgilendirme yapıldı. Skeçler sırasında, toplantıya katılan çalışan temsilcilerine soru yöneltilerek doğru cevap verenlere çeşitli hediyeler verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve AOSB Başkanlığı’nın işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamındaki eğitim faaliyetleriyle, çok tehlikeli ve tehlikeli işyerlerindeki çalışan temsilcilerinin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili; tehlike kaynaklarının yok edilmesi, tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınması amaçlanıyor.