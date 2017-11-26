Adana OSB’ye “Mükemmellik Yolunda 4 Yıldız”

Türkiye Kalite Derneği tarafından Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) destekleriyle İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen ve Avrupa’nın alanında en büyük kalite kongresi olan ve Türkiye’ de 26’ncısı düzenlenen Kalite Kongresi’nde, AOSB Başkanlığının ödülünü, AOSB Bölge Müdürü Mustafa Keskin aldı.

EFQM Ceo’su Leon Tossaint imzasını taşıyan “Recognised for Excellence 4 Star (Mükemmellikte yetkinlik 4 yıldız) ödülünü AOSB Başkanlığı adına KalDer Yönetim Kurulu Üyesi Necip Özçer’in elinden alan AOSB Bölge Müdürü Mustafa Keskin, “Bu ödül, uzun soluklu ve özveriyle emek veren ekibimize aittir. Bu başarının elde edilmesinde büyük destek sağlayan başta AOSB Başkanımız Sayın Bekir Sütcü olmak üzere değerli yönetim kurulu üyelerimize, başkanlık personelimize, paydaşlarımıza ve tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

AOSB Bölge Müdürü Mustafa Keskin, kendilerine bu başarıyı getiren süreçle ilgili bilgi verirken, 2010 yılından itibaren AOSB’nin kendi içinden seçilmiş sanayiciler eliyle yönetilmeye başlamasıyla birlikte köklü bir değişim süreci geçirdiğini ve bir rehber arayışına girdiğini, KalDer ile tanışmanın ise bu arayışın bir sonucu olduğunu bildirdi.

Türkiye’deki küçük ve büyük ölçekli şirketlerin mükemmellik yolculuğunda önemli bir misyon üstlenen KalDer ile 12 Aralık 2012 tarihinde üyelik bildirimini imzaladıktan sonra oluşturdukları genç ve dinamik bir ekiple çalışmalara başladıklarına dikkati çeken Keskin, bu kapsamda, hem kurum içinde, hem de İstanbul’da gerçekleştirilen eğitim amaçlı toplantılara katıldıklarını bildirdi.

AOSB Bölge Müdürü Keskin, eğitim çalışmalarının yanı sıra stratejik hedefleri olan süreç yönetim anlayışının da benimsendiğini belirterek, “Yapılan grup çalışmaları sonucunda AOSB Başkanlığımız personeli, sanayicisi, iş yaptığı, hizmet verdiği ve hizmet aldığı tüm paydaşlarını yönetime dahil etti. İstişareyle yönetim tarzı da bu modelle birlikte gelişmiş oldu” dedi.

Keskin, AOSB Baskanlığı olarak; KalDer ile yürüttükleri eğitim çalışmaları kapsamında, ‘Mükemmellik’ kültürünü ve modelini esas alıp, kurumsal performansı yükseltecek değisim projelerini hızla hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Bu sürecin sonucunda 23. Kalite Kongresi Ödül Töreni’nde, ‘Mükemmellikte Kararlılık’ belgesini almaya hak kazandırmıştık. Bu belge, mükemmellik modelinin kurumumuzda tam anlamıyla benimsenerek, kurum kültürünün ayrılmaz parçası haline gelmesi ve basarının sürdürülebilir kılınması açısından önemli bir asamaydı. Kaliteli, hızlı ve doğru hizmet verme çabası içerisinde olan AOSB Başkanlığımız, yalın bir yönetim anlayışını benimsedi. Bunun ardından bizde mükemmellikte 4 yıldızı getirecek çalışmalarımızı sürdürdük.”

2017 yılında yetkinlik belgesi için KalDer’e müracaat ettiklerini dile getiren Keskin, “KalDer tarafından hem Bölge müdürlüğümüzde, hem AOSB’nin sahasında ve işletmelerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda bu belgeyi almaya hak kazandık” dedi.

Keskin, Türkiye’de kurulu 310 Organize Sanayi Bölgesi bulunduğunu ve “Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız” alan ilk ve tek organize sanayi bölgesi olduklarını belirterek, “Ama bunu yeterli bulmuyoruz. Hizmet kalitemizi daha da artırmak, sanayicilerimize daha iyi hizmet vermek için inşallah önümüzdeki 2 yıl içerisinde “Mükemmelik Ödülü” için müracaat edeceğiz ve bunu alacağımıza da inanıyoruz“ ifadelerini kullandı.

KalDer, mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştüren ve rekabet gücünü artıran eğitimler veren bir sivil toplum kuruluşudur. 1998 yılında Ulusal Kalite Hareketi’ni (UKH) başlatan KalDer, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın (EFQM) Ulusal İşbirliği ortağı. 2006 yılında Amerika Kalite Derneği (ASQ) ile işbirliği başlatan, aynı zamanda Ortadoğu Kalite Organizasyonu’nun (MEQA) kurucu üyesi olan KalDer’in ana faaliyetleri arasında Türkiye Mükemmellik Ödülü, Kalite ve Yönetim Alanındaki Eğitimler, Kalite Kongresi ve Kamu Kalite Sempozyumu, Kıyaslama Çalışmaları ve Türkiye Müşterinin Sesi çalışmaları sayılabilir.

EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) ise 1988 yılında, Avrupa’nın önde gelen 14 firmasının CEO’larının imzaladıkları bir Niyet Mektubu ile hayata geçirilmiş bir vakıftır. Amacı;“Avrupa’daki kuruluşların sürdürülebilir mükemmelliğini sağlayabilmek için itici güç olmak."