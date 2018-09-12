"Adana Ray" geliyor

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Mersin'den Gaziantep'e uzanacak hızlı tren projesi için mutabakata vardı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, TCDD 6. Bölge Müdürü Oğuz Saygılı ve yönetim kadrosu ile bir araya gelerek Adana-Mersin arasında hizmet verecek hızlı tren projesi için mutabakata vardılar.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda bu mutabakata dair görüşlerini aktaran Başkan Hüseyin Sözlü, “Adana'da hemşehrilerimizin hızlı ve konforlu ulaşımını sağlamak adına kentin dinamikleri ile kolektif bir ruhla işbirliğini gerçekleştirmekten dolayı bahtiyarız” dedi.

Sözlü, Devlet Demiryolları ve Adana'ya ait problemleri çözmek noktasında çok güzel bir işbirliği yaptıklarının altını çizerek, “Adanamıza güzel şeyler kazandırdık. Zaten Adana ve Mersin hattında bir banliyö var ama bunu Adana'nın doğusuna da uzatmak konusunda TCDD müdürümüz ve ekibi ile birlikte bir mutabakat oluşturduk. Adana'nın doğusuna da ilk etapta Sarıçam, Suluca, Kürkçüler, Baklalı ve Organize Sanayi Bölgesi hattından bir banliyö planlaması var ve akabinde de Adana'nın diğer doğusunda kalan Ceyhan, Kozan, İmamoğlu ilçelerine ulaşmak gayesiyle bir planlama yapacağız” diye konuştu.