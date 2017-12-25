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25 Aralık 2017 14:08

Adana saldırısını düzenleyen terörist öldürüldü

Mardin’de terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen terör örgütünün sözde özel kuvvetler mensubu Çiçek Karabulut adlı teröristin Adana Valiliği otoparkında düzenlenen terör saldırısının faili olduğu belirlendi.

Adana saldırısını düzenleyen terörist öldürüldü

25 Aralık 2017 14:08


Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığının "aranan teröristler" listesinde gri kategoride yer alan, şehirlere yönelik bombalı saldırıların planlayıcısı sözde özel kuvvetler sorumlusu "Musa" kod adlı terörist Koçali Bala, verdiği ifade doğrultusunda tespit edilen sığınaklarda, çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı düzenekleri ile örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.


Teröristlerin, el yapımı patlayıcı yaptıkları ve barındıkları sığınak ve mağaralar imha edildi.


Mardin kırsalında faaliyet yürüten ve kış üstlenmesinde zorlanan örgüt mensuplarına darbe vurulan aynı operasyonda etkisiz hale getirilen terör örgütünün sözde özel kuvvetler mensubu Çiçek Karabulut adlı teröristin de Adana Valiliği otoparkında düzenlenen terör saldırısının faili olduğu belirlendi.


Valilik otoparkında 24 Kasım 2016’da bombalı araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi yaralanmıştı.




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