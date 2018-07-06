Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, deneyimlerini paylaşıyor

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Ramazan Kocaarslan ve Uzm. Dr. Şükrü Özdemir önderliğindeki heyet, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Uzm. Dr. Atilla Bulut, Rönesans Sağlık Yatırım Adana Şehir Hastanesi İşletme Müdürü Mehmet Karakuş, idari personeller ve diger ilgililer tarafından karşılandı.

Sahip olduğu ileri teknolojik medikal donanımıyla sadece Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı hastaneleri arasında yer alan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yetkilileri, hastanenin hizmete açılmasından bugüne kadar geçirdiği aşamaları detaylarıyla anlattılar.

Aralarında; Başhekimler, Başhekim Yardımcıları, İdari ve Mali İşler Müdürleri, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürleri, Destek Hizmetleri ve Kalite Müdürleri, Kalite Yönetim Direktörleri, Acil Servis Sorumluları, Ameliyathane Sorumluları ile birçok idari ve tıbbı personel olan heyet, 17 Eylül 2017 tarihinde hasta kabulüne başlayan Adana Şehir Hastanesi’nin 8 ay gibi kısa bir sürede geldiği aşamayı ilgiyle izlediler.

Sunum yapıldı

318 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilen, 553 bin metrekare kapalı alanı, bin 550 yatak kapasitesi, dünya standartlarındaki en ileri teknoloji ve medikal donanımı ile Türkiye’nin sağlık alanındaki en büyük yatırımlarından birisi olan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin konuklarına, konferans salonunda Başhekim Vekili Uzm. Dr. Atilla Bulut tarafından sunum yapıldı.

Sunumun ardından söz alan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Şükrü Özdemir, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülen ‘Kardeş Şehir Hastaneleri’ projesini çok faydalı buluyoruz. Bugün burada, kurulmakta olan Ankara Şehir Hastanemizin işleyişinde dikkat etmemiz gereken hususları öğreneceğiz ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bu konudaki deneyimlerinden faydalanacağız” dedi.

Acil servis, yoğun bakımlar, laboratuvarlar, ameliyathaneler, yatan hasta servisleri, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi (YGAP) ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Hastanesi başta olmak üzere tüm birimleri gezen heyet, merak ettikleri tüm konularda ilgililerden bilgi aldı.

57 ameliyathane, 324 poliklinik odası, 234 yataktan oluşan yeni doğan, çocuk, erişkin yoğun bakım ünitelerine sahip olan ve yaklaşık 5 bin personel ile günlük 16 bin hastaya kesintisiz hizmet verecek şekilde inşa edilen Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin konuklarının eğitim amaçlı gezisi gün boyu sürdü.

Konuklar, kendilerini misafirperverlikle karşılayan hastane yönetimine teşekkür ederek, burada edindikleri deneyimlerin, açılacak yeni hastanede sistemin kısa sürede oturtulması açısından son derece faydalı geçtiğini bildirdiler.