Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde “Yeni Akademik Yıl” açılışı

Dr. Koray Daş, son 40-50 yıldır dünyanın bilgi dünyası olduğunu belirterek, “Artık bilimi elinde tutan ve bilim üreten ülkeler dünyada söz sahibi olacak” dedi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yeni Akademik Yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Başhekim Doç. Dr. Daş, yeni akademik yıl açılışında yaptığı konuşmada, kendisinin de asistanlık eğitimini Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aldığını söyledi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin adı değişse de geçmişinin 17-18 yıl önceye dayandığını belirten Başhekim Doç. Dr. Daş, “Şimdi artık o dönemin asistanları hoca oldu. Türkiye'nin birçok köklü kurumunda görev yapan hocalarımız ve uzmanlarımız var. Buradan yetişen asistanlarımızın gittikleri yerlerde özgüvenleri ve standartları yüksek uzman hekimler olarak çalıştıklarını takip ediyor, bununla da gurur duyuyoruz” dedi.

Eğitim ve araştırmanın önemini vurguladı

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak Türkiye standartlarının çok üzerinde eğitim verdiklerine emin olduğunu dile getiren Doç. Dr. Daş, eğitimin yanı sıra araştırmanın da önemine vurgu yaptı.

Başhekim Doç. Dr. Daş, sanayi devrimini erken fark eden ve sanayiye çabuk adapte olan ülkelerin son 200 yılın yıldız ülkeleri olduklarını, ancak bu dönemin de bittiğini, dünyanın bilgi dünyası haline geldiğini belirterek, “Son 40-50 yıldır artık dünyamız bilgi dünyası. Bilgiyi elinde tutan, geliştiren ve üreten ülkeler, artık dünyada söz sahibi. Kim bilgi üretiyorsa, o artık dünyada refah düzeyini yakalayıp güçlü ülke konumuna gelmektedir” diye konuştu.

“Bilimi üreten ülkeler gelişiyor”

Bilimi üretmenin önemine değinen ve bunun yolunun da bilimi üretip dokümante ederek yayınlamaktan geçtiğinin altını çizen Başhekim Doç. Dr. Daş, şöyle devam etti:

“Bilimsel yayınlarda ABD 1 milyon 460 bin yayınla birinci sırada. Daha sonra İngiltere, Çin, Japonya ve Almanya geliyor. Türkiye ise bu sıralamada 17'nci durumda. Üst sıralarda bulunan ülkeler, dünya genelindeki gelirlerde en çok pay alan ülkeler sıralamasında da en üstte. Türkiye, bilimsel yayınlarda 17. sıradayken dünya ölçeğindeki gelir durumunda da aynı sırada. Bu tesadüf değil. Bu büyük bir korelasyonu gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da, 'Savunma sanayimize önem verdiğimiz kadar bilime de önem vermeliyiz' dedi. Çünkü artık bilimi elinde tutan ve bilim üreten ülkeler dünyada söz sahibi olacak. Türkiye, 1996'da bilimsel yayınlarda 17. sıradayken bugün de aynı sırada. Ama Çin'e bakın; dünyada üretilen bilimlerin yüzde 18'ine sahip. İnşallah biz de bir avuç akademik ordumuzla Çin'in yakaladığı ivmeyi Türkiye'ye yakalatacağız. Ülkemizin dört bir yanında bu çalışmalar sürdüğü müddetçe, hedefimize ulaşacağız.”

Başhekim Doç. Dr. Daş, yeni akademik yılın başarılı olması dileğinde bulunarak, idareciler olarak her zaman eğitim ve araştırma konusunda asistan doktorlara destek vereceklerini sözlerine ekledi.

Yeni dönemin ilk dersini Prof. Dr. Kadıoğlu verdi

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Selim Kadıoğlu ise açılış konuşmalarının ardından asistan öğrencilere yeni akademik yılın ilk dersinin sunumunu yaptı.

Prof. Dr. Kadıoğlu, sunumunda, “Tıbbi deontoloji ve etik, araştırma ve klinik etik, görev ve sorumluluklar, etik değerlendirme ve etik karar verme, medikal ve sosyal gereklilikler, hasta hakları ve meslektaş ilişkileri” gibi konulara değindi.

Ders sonrasında ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktor ve personellerinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu konser verdi. Konser bitiminde Başhekim Doç. Dr. Koray Daş, koro şefine çiçek takdim etti.

Törene, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadrettin Pençe, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, Sağlık Tesisi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Esra Selver Saygılı Yılmaz, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Selim Kadıoğlu, asistan doktorlar ve çok sayıda davetli katıldı.