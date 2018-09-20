Adana Şehir Hastanesi 1 yaşında

Sağlık alanında deneyimli kadro, son teknolojik cihazlar ve yıldızlı otel konforunda hizmet verilen hastanenin birinci hizmet yılı, düzenlenen törenle kutlandı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından kentin ekonomiden sosyal ve kültürel yapısına kadar detayların anlatıldığı sinevizyon ve Adana Şehir Hastanesi tanıtım filminin gösterimi yapıldı.

Bir yılda 2 milyon 186 bin hastaya hizmet

Sağlık Bakanlığı Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sayit Çelebi, yaptığı konuşmada, birinci yılın heyecanını yaşadıklarını, geçen bir yıl içinde Adana Şehir Hastanesi'nin 2 milyon 186 bin hastaya hizmet verildiğini belirterek, şunları söyledi;

“Bir yıllık hizmet sürecinde aynı zamanda 89 bin 191 bin hasta yatarak tedavi görmüş, sağlıklarına kavuşarak taburcu olmuşlardır. Sağlığına kavuşan her kişi bizim için önemlidir. Hastanemizde yapılan karaciğer ve böbrek nakilleri ile hayatlar kurtarılmıştır. Hamdolsun, bu manada büyük bir cerrahi başarıya imza atmış kadroyla çalışıyoruz. Bundan dolayı hepinize müteşekkiriz.”

Çelebi, Cumhurbaşkanımızın ‘Hayalim' dediği projenin hayata geçtiği, hayat bulduğu ve hayat verdiği yerde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, “Bunu hep birlikte sağlık çalışanlarımızla, birlikte çalıştığımız Rönesans İşletme Hizmetleri çalışanlarıyla başardık ve bundan sonra da daha güzel daha hayırlı başarılara birlikte imza atacağız. Burada verilen hizmetin kalitesi, insana verilen değerin en güzel örneği görülmektedir. Bu mutluluğu bizlere yaşattığınız için Sağlık Bakanlığımız adına sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Şeref ve gurur duyuyorum”

Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer de, Adana Şehir Hastanesinde bir hizmet yılını geride bırakmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Bir Adanalı olarak, çocukluğu bu kentte geçen biri olarak babasının SSK Hastanesinde tedavi olduğu günleri aklından geçirdiğini anlatan Özer, “Yaşadıklarımla, bugünkü geldiğimiz nokta arasındaki uçurumu görmekten şeref ve gurur duyuyorum. Bu, devletimizin insana verdiği değerin bir ürünüdür" dedi.

Özer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Elbette sağlık hizmetlerinde en iyisi diye bir kavram yok. Hizmetler değişiyor, vatandaşın talebi yenileniyor, ülkemiz büyüyor, tıpta ilerlemeler oluyor. Ama bugün için söyleyecek olursak, burası bu ülkenin en büyük sağlık yatırımı, en donanımlı sağlık yatırımı olduğu aşikar. Ve birçok şehir hastanesi yapımı devam eden illerimizden buraya gelerek, burayı mutfak olarak görerek, bilgi birikimlerimizi paylaşıyorlar. Burada hizmet verirken, eğitim de vermiş oluyoruz. Ama tabii ki dünden bugüne baktığımda şunu görüyoruz; daha çok bir araya gelip istişare etmemiz gerekiyor. Sizin derdiniz bizim derdimiz, sizlerin memnuniyeti bizlerin memnuniyeti. Sizlerin mutluluğu ve çalışma aşkı bizim için çok değerli. İnşallah sizlerle birlikte hizmetlerdeki verimliliği, kaliteyi ve başarıyı hep birlikte artıracağız. Bu hastanenin yapımında emeği geçen tüm dönemin valilerine, milletvekillerimize, siyasilerimize, bakanlarımıza ve destek veren herkese kurumum ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum.”

“Umut veren gelişmeler"

Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş ise 18 Eylül 2017 günü hizmete başlayan hastanelerinde gelinen süreci değerlendirdiği konuşmasında, hizmette gelinen noktanın heyecan vereci ve iç açıcı olduğunu belirterek, “Umut veren gelişmelerle dolu bir yıl geride bıraktık, hep birlikte önemli işler başardık. 5 bin kişilik bir kadro, bir hastanede vücut buluyor. Herkes bir aile ortamında ve çalışma sevdasında. Hizmetteki ilk gün endişelerimizi unuttuk ve geldiğimiz noktada görüyorum ki her şey tam olarak yerine oturmasa da birçok şey yerine oturdu” dedi.

Göreve başladığı ilk günlerde mesai arkadaşlarına söylediği “Şehir Hastanelerinde artık yeni bir kültür oluşturmak zorundayız ve bu oluşacak” sözünü hatırlatan Başhekim Doç. Dr. Daş, şöyle konuştu:

“Bu kültür sağlıklı ve verimli oluşursa, biz de kaliteli hizmet sunan, gerçekten potansiyelimizi ortaya koyan bir ortamda çalışıyor olacaktık. Eğer bunu başaramaz isek bir kaotik ortamda çalışıyor olacaktık. Ancak gelinen noktada bu iyimser niyetlerimiz gerçekleştiğini görüyor ve mutlu oluyorum. Bu bir başarıdır. 3-4 yılda hastane oturmaz çarklar dönmez bu dev organizasyon yerli yerine oturmaz diye düşünmüştük ama bir yılda bu başarıldı. Bu başarı, bu hastanede 5 bin kişinin emeğiyle ortaya çıkmış bir başarıdır. Hepinizin bu işte, bir değerinden az olmamak kaydıyla çok fedakârlığı ve özverisi var. Onun için hocalarımıza, doktorlarımıza, uzmanlarımıza, asistanlarımıza, hemşirelerimize, kamu ve şirket çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, şükran duygularımı iletiyorum.”

Kamu ve özel iş birliği modeli

Doç. Dr. Daş, bu alandaki hizmet üretiminin kamu ve özel iş birliği modeliyle gerçekleştiğine dikkati çekerek, konuşmasında şu satırlara yer verdi:

“Burada bir tarafta sosyal devlet ilkesiyle hareket etmesi, vatandaşına sağlıklı hizmet vermesi, iyi asistanlar yetiştirmesi gereken, kendi sosyal devlet ilkesinin gereğini yapmak isteyen bir devlet var. Hemen yanında ise ulusal ve uluslararası tecrübelerini bu platforma taşıyıp kendi alanında başarı elde etmek isteyen özel şirketler var. İşte bu projelerin temelinde; bu iki gücün kesiştiği ve bu ivmeden yine kamu adına vatandaşlar için bilim adına sonuç odaklı çıktı elde etme hedefine ulaşma amacımız var. Şehir hastaneleri organizasyonları yapısı, işleyişi ve tarzıyla ilgili 10'dan fazla bilimsel çalışma başlatılmış durumda. Bunları tıp bilimi değil, iktisat ve işletme hocaları yapıyor. Bu organizasyonlar nasıl dönüyor ve hizmet nasıl olacak diye araştırılıyor. Hayal edilen şehir hastaneleri modeli artık Türkiye'de gerçekten umut vaat ediyor.”

“Günümüzde ihtiyaçlar değişiyor”

Günümüzde hizmetlerin özellikleri ve ihtiyaçlar değiştiği için bunlara adapte olmanın önemine değinen Doç. Dr. Daş, “Bu adaptasyonlara ayak uydurmalıyız. Bunun için de sürekli gelişmek ve geçmişe takılıp kalmamamız gerekiyor. Endüstri ve işletme biliminin tüm birikimlerini de bu tür hastanelerde kullanmamız lazım. Son teknolojilerle kendimizi yenilemek ve kendimizi modernize etmek durumundayız. Böyle bir sorumluluğumuz ve misyonumuz var. İnsanı ve çalışanımızı merkez alan bir yönetim anlayışıyla yolumuza devam edeceğimi belirtmek istiyorum. Bundan sonra da daha güzel işlere imza atacağız” ifadelerini kullandı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Esra Selver Saygılı da, eğitimlerle ilgili bilgiler aktardı.

Geçmişte eski Numune Hastanesinde başlayan eğitimlerin günümüzde Adana Şehir Hastanesinde sürdüğüne değinen Prof. Dr. Saygılı, şunları kaydetti:

“Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da çaba ve özveriyle çeşitli branşlarda uzman hekim yetiştirmeye devam ediyoruz. Acil Tıp, Aile Hekimliği, Beyin Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum gibi toplam 18 eğitim kliniğimiz var. Bu kliniklerde 15 tanesinde uzmanlık öğrencisi eğitimi verilmektedir. Bu eğitimler, 17 profesör. 34 doçent ve 38 doktor öğretim üyemiz tarafından sürdürülmektedir.”

Adana Şehir Hastanesi'nin en iyilerine plaket

Törende, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'nde görevli doktor, sağlık personeli ve çalışanlarına yönelik yapılan anket sonuçlarına göre "En İyiler" plaketleri sunuldu.

Doç. Dr. Yurdal Gezercan adına plaketini Doç. Dr. Ali İhsan Ökten'e Sağlık Bakanlığı Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sayit Çelebi, Hemşire Hasan Bilir'e plaketini Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, Genel Hizmet Personeli Kenan Türkmen'e plaketini Adana İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Adnan Atılgan, Sağlık Lisansiyeri Hafize Köstü'ye plaketini Kamu Hastaneleri Hizmet Başkan Yardımcısı Gülender Tülü, Poliklinik Çalışanı Gülizar Fikirciler'e plaketini Sağlığın Geliştirilmesi Hizmetleri Başkanı Süleyman Dilek, Adana Şehir Hastanesi Özel Ödülüne layık görülen Dr. Mustafa Topuz'a da plaketini Başhekim Doç. Dr. Daş sundu.

Törende, Hastane korosu birbirinden güzel eserlerin yer aldığı bir konser verdi. Hastanenin Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Cenk Belibağlı ise hastanenin açıldığı ilk günlerdeki anılarını konu ettiği stand-up gösterisi sundu.

Tören, Sağlık Bakanlığı Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sayit Çelebi, Başhekim Doç. Dr. Koray Daş, İşletme Müdürü Mehmet Karakuş ve çalışanlar tarafından birinci yıl dönümü pastası kesimi ile sona erdi.