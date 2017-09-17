Adana Şehir Hastanesi 18 Eylül’de hasta kabulüne başlıyor

553.000 metrekare kapalı inşaat alanı ve 1.550 yatak kapasitesine sahip Adana Şehir Hastanesi, yatak kapasitesi, dünya standartlarındaki en ileri teknolojiye sahip medikal ekipmanları ile bulunduğu bölgenin değil dünyanın sayılı hastaneleri arasında yer aldı. Adana Şehir Hastanesi, ana hastane binasına yerleştirilen 1.512 adet sismik izolatörle, “Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Hastanesi” unvanına sahip oldu.

Global dev şirketlerle işbirliği yapıldı

Rönesans Sağlık Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yanıkömeroğlu, Adana Şehir Hastanesi’ni sözleşme süresinden 6 ay önce tamamlamanın ve bölgeye hizmet vermeye başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “540 Milyon Euro tutarındaki yatırımla tamamlanan bu projemiz için uluslararası yatırım fonu Meridiam Infrastructure ile başarılı bir işbirliği yürüttük. 2014 yılında Türkiye’de ilk kez tamamı yabancı 9 banka, proje finansmanında yer almışlardı. Türkiye’de edindiğimiz PPP deneyimini artık dünyanın başka bölgelerine de taşıyoruz. Bu yıl Sağlık Bakanlığımız ile beraber faaliyete geçirdiğimiz Yozgat Şehir Hastanesi’nin ardından Adana Şehir Hastanesi’nin de hasta kabulüne başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Adana Şehir Hastanesi bölgenin sağlık üssü

Türkiye’nin sağlık sektöründe bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük program olarak adlandırılan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” çerçevesinde hayata geçirilen Adana Şehir Hastanesi, 1.300 yatak kapasiteli ana hastane, 150 yatak kapasiteli fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi ve 100 yatak kapasiteli yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesinden oluşuyor.

Ana hastanede, genel sağlık hizmetlerinin verildiği genel hastanenin yanı sıra her bir kendi alanında uzmanlaşmış onkoloji hastanesi, kalp ve damar hastalıkları hastanesi ile kadın doğum ve çocuk hastanesi yer alacak. 57 ameliyathane, 330 poliklinik odası, 180 yoğun bakım ünitesi, 35 yeni doğan yoğun bakım ünitesine sahip olan hastanede yaklaşık 5000 personel günlük 16.000 hastaya kesintisiz hizmet verecek.

VIP hasta odalarından bekleme salonlarına, ameliyathanelerinden polikliniklerine ve yoğun bakım ünitelerine kadar her alanı özenle dizayn edilen Adana Şehir Hastanesi’nde tüm odalar tek ve iki kişilik düzenlendi. Hasta ve hasta yakınları için her türlü konforun düşünüldüğü hastane, sadece Adana’ya değil, bölgeye hizmet edecek ve sağlık turizmi açısından da kente büyük katkı sağlayacak.

Olası şiddetli depremlerde bile kesintisiz hizmet

Kamu Özel İşbirliği-PPP (Public Private Partnership) modeli kapsamındaki yatırım projelerinin dev adımlarından biri olan Adana Şehir Hastanesi, sahip olduğu 1.512 sismik izolatörü ile uluslararası inşaat ve müteahhitlik dergisi ENR tarafından dünyanın en büyük sismik izolatörlü hastanesi ilan edildi.

Dünyanın en ileri teknolojisine sahip 3 yönlü sarkaç tipi deprem izolatörleri sayesinde, coğrafyasında yaşanması olası en şiddetli deprem sırasında ve sonrasında bile tüm operasyonel faaliyetlerini hiç bir aksama olmadan yerine getirmeye devam edebilecek. Böylece her gün ev sahipliği yapacağı on binlerce kişiye her koşulda kesintisiz ve güvenli bir şekilde sağlık hizmeti sağlayabilecek.

2020’ye kadar 4,3 milyar dolarlık sağlık yatırımı

Rönesans Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Rönesans Sağlık Yatırım’ın portföyünde 5 farklı ilde (Adana, Yozgat, Elazığ, Bursa ve İstanbul - İkitelli) tamamlanan veya inşasını sürdürdüğü 5 adet şehir hastanesi ile 7 ilde (Samsun, İstanbul, Afyon, Diyarbakır, Malatya, Erzurum, Van) inşa edeceği fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri bulunuyor. Kamu-Özel İşbirliği modeli kapsamında 2020 yılına kadar 4.3 milyar dolarlık yatırımla sağlık kompleksleri inşa edecek olan Rönesans, toplamda 9.500 yatak kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

Bu projelerden Yozgat Şehir Hastanesi 2017 yılı Ocak ayından itibaren hasta kabul etmeye başladı. Rönesans Sağlık Yatırım’ın Japon Sojitz ortaklığı ile Kamu Özel İşbirliği Modeli kapsamında hayata geçirmeye hazırlandığı İkitelli Şehir Hastanesi 2.700 yatak kapasitesiyle dünyanın en büyük hastaneleri arasına girecek.

Adana Şehir Hastanesi’nin En’leri

- Dünyaca ünlü global altyapı ve proje finans platformu Infrastructure Journal Global tarafından 2014 yılında “Avrupa’nın En iyi PPP (Kamu Özel Ortaklığı) Projesi” ödülüne layık görüldü.

- Partnerships Awards tarafından 2015 yılının "En İyi PPP Sağlık Projesi İşbirliği" ödülünü aldı.

- Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’nın önde gelen finans yayınlarından EMEA Finance tarafından verilen "Finansal Başarı" ödülünü 2015 yılında almaya hak kazandı.

- Sahip olduğu 1.512 deprem izolatörü ile uluslararası inşaat ve müteahhitlik dergisi ENR tarafından dünyanın en büyük deprem izolatörlü hastanesi ilan edildi.