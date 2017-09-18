Adana Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, “Nitelikli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmet vermeyi düşünüyoruz. Bir taraftan da sağlık turizmi açısından Adana atılım yapmak istiyor bu hastaneyle birlikte” dedi.

Rönesans Holding’e bağlı Rönesans Sağlık Yatırım A.Ş’nin, dünyanın en önemli yatırım fonları arasında yer alan Meridiam’la işbirliğinde, 1.2 milyar liraya mal olan bin 550 yataklı Adana Şehir Hastanesi bütün poliklinikleriyle hasta kabulüne başladı. Sabah 08.00’den sonra hastaları kabul eden hastanede hastaların poliklinikleri rahat bulabilmesi için yol sorma personelleri görev alırken gelen hastalar klasik müzikle karşılandı.

“Yakın zamanda bütün hastane uyum içerisinde çalışacak”

Hastaneyi ve hastaları ziyarete gelen, daha sonra kan bağışında bulunan Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Adana Şehir Hastanesiyle birlikte Adana’nın sağlık turizmi açısından atılım yapmak istediğini belirtti. Hastanenin hasta kabulünden sonraki 2 saat içerisinde bin 550 hastaya hizmet verdiğini kaydeden Demirtaş, “Tüm Adanamıza ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Poliklinik hizmetlerine bugün başladık. Saat 10.00 itibariyle bin 500 hastanın poliklinik hizmetleri tamamlanmış bulunmakta. Hafta sonu yakalık 275 hastamızı buraya aldık. Bir problemimiz sıkıntımız yok. Bin 550 yataklı hastanemiz. 550 bin metrekare civarında büyük bir alan. Nitelikli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmet vermeyi düşünüyoruz. Bir taraftan da sağlık turizmi açısından Adana atılım yapmak istiyor bu hastaneyle birlikte. Yakın bir zaman içerisinde uyumlu bir şekilde tüm hastane birbiriyle çalışacak” diye konuştu.

Vali Demirtaş, hastanenin resmi açılışının önümüzdeki aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenleneceğini de sözlerine ekledi.

“İlgi çok güzel”

Hastalardan Yaşar Çelik ise “Bu hastaneyi yapanlardan Allah razı olsun. Allah onları cennete kavuştursun. Çok güzel bir hastane” dedi.Hatice Deniz de, “Emeği geçen herkese çok teşekkürler. İlgi çok güzel. İnşallah böyle devamı gelir. Özele gidemiyoruz ama burası çok güzel” diye konuştu.

Meltem Eskiler isimli başka bir vatandaş ise hastaneden memnun kaldığını belirterek, “Karşılamalar güzel. Şu an sıra bekliyorum. Oturumu güzel. Normal hastanelere göre daha farklı. İlk girişte özel hastane zannettik. Karşılayan elemanlar çok ilgili. Bir girdik bayağı büyük. Beğendik” dedi.

Türkiye’nin en büyüğü

Yapımı devam eden 2 bin 700 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi tamamlanana kadar 553 bin metrekare kapalı inşaat alanı ve bin 550 yatak kapasitesine sahip Adana Şehir Hastanesi, yatak kapasitesi, dünya standartlarındaki en ileri teknolojiye sahip medikal ekipmanları ile bulunduğu Türkiye’nin en büyük hastanesi unvanına sahip oldu. Adana Şehir Hastanesi, ana hastane binasına yerleştirilen bin 512 adet sismik izolatörle, “Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Hastanesi” unvanına sahip oldu. Ana hastanede, genel sağlık hizmetlerinin verildiği genel hastanenin yanı sıra her bir kendi alanında uzmanlaşmış onkoloji hastanesi, kalp ve damar hastalıkları hastanesi ile kadın doğum ve çocuk hastanesi yer alacak. 57 ameliyathane, 330 poliklinik odası, 180 yoğun bakım ünitesi, 35 yeni doğan yoğun bakım ünitesine sahip olan hastanede yaklaşık 5 bin personel günlük 16 bin hastaya kesintisiz hizmet verecek.