Adana Şehir Hastanesi Japonların ilgi odağı

Sahip olduğu ileri teknolojik medikal ekipmanlarıyla sadece Türkiye’nin değil; dünyanın sayılı hastaneleri arasında yer alan Şehir Hastanesi, Mayıs ayında ikinci kez Japonya merkezli global şirketlerin üst yöneticilerini konuk etti. Mayıs ayının ilk haftasında farklı bir firma grubunu karşılayan Şehir Hastanesi yönetimi, bu kez yine Hitachi ile Canon şirketlerinden bir heyeti misafir etti.

Şehir Hastanesi yönetimi; bilişim teknolojileri, endüstriyel cihazlar, medikal ve sağlık ürünleri, baskı teknolojileri gibi birçok alanda faaliyet gösteren heyetine ‘sağlık üssü’ konumundaki kurum hakkında önce sunum yaptı.

Japon misafirler, daha sonra kamu-özel iş birliği modelini uluslararası standartlara uygun bir şekilde işletilen hastanede incelemelerde bulundu.

1512 adet sismik izolatörüyle ‘Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Hastanesi’ unvanına sahip hastanenin lüks otel konforunda düzenlenen odalarını gezen Japon heyet, yüksek teknolojili laboratuvarları, radyoloji ünitesi, yardım masası ve çağrı merkezini ziyaret edip ilgililerden bilgi aldı.

Fotoğraf çekip, not tutan Japon heyet, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer’i de ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.