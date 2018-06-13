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13 Haziran 2018 09:51

Adana Şehir Hastanesi Korosu müzik ziyafeti sundu

Adana Şehir Hastanesi yönetimi ve çalışanları düzenlenen etkinlikte moral ve motivasyon depoladı.

Adana Şehir Hastanesi Korosu müzik ziyafeti sundu

13 Haziran 2018 09:51


Konferans Salonu’nda düzenlenen organizasyonda, doktor, ebe, hemşire ve diğer çalışanlardan oluşan Türk Sanat Müziği Korosu, ilk konserinde konuklara muhteşem bir müzik ziyafeti sundu.


Adana Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Ertaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, Başhekim Doç. Dr. Koray Daş, Rönesans Sağlık Yatırım İşletme Müdürü Mehmet Karakuş, başhekim yardımcıları ile çok sayıda hastane personelinin katıldığı programda, davetliler unutulmaz bir gece yaşadı.


Türk Sanat Müziği Korosunun seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla keyifli dakikalar geçiren, çalışanlar, yoğun çalışma temposunun yorgunluğunu attılar. Koroyu ayakta alkışlayan izleyenler, zaman zaman onlara eşlik de ettiler.


İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, etkinliği düzenleyen Adana Şehir Hastanesi yöneticileri ve koro ekibine teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.


Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş ise üç ay önce çalışmalarına başlayan Türk Sanat Müziği Korosu’nu performansıyla bundan sonraki etkinliklerine de renk katacağını söyledi. Başhekim Daş, hastanede bu tarz aktivitelerin daha da çeşitlendireceklerini ifade etti.


Konser sonrası hastane yönetimi ve çalışanlar iftar yemeğinde buluştu.




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