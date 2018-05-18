Adana Şehir Hastanesi yönetimi “hemşireler” için toplandı

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, çeşitli hediyelerle günlerini kutladığı hemşirelerin zor bir meslek icra ettiklerini belirterek, “Hemşirelik gönül işidir, onlar bizim gözümüzde birer kahramandır” dedi.

Adana Şehir Hastanesi yönetimi, hastanede görev yapan hemşire ve ebeleri ziyaret ederek, bir çift sinema bileti ve isimlerinin yazılı olduğu matara armağan etti.

Konferans salonunda devam eden programa, Adana Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Ertaş, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Doç.Dr.Orhan Görgülü, Başkan Yardımcısı Gülendam Tülü, Başhekim Doç.Dr. Koray Daş, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülcan Ademoğlu ile çok sayıda davetli ile hemşireler katıldı.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Orhan Görgülü, programın açılısındaki konuşmasında, başarının bir ekip çalışması ve takım işi olduğunu belirterek, “Burada görev yapan hemşirelerimizin ve ebelerimizin yeri geldiğinde hastaların sağlığı için kendilerinden fedakarlık ettiklerine tanık oluyoruz. Sağlık hizmeti bir takım işidir. Bu takımın parçalarından birisi eksik olursa çark dönmez. Adana Şehir Hastanemiz’de çok güzel bir ambiyans yakalandığını, uyum içinde, herkesin hasta memnuniyetine odaklandığını görüyoruz. Bu nedenledir ki tüm sağlık çalışanlarımızla birlikte hemşirelerimizi yürekten kutluyorum.” dedi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş ise hemşireliğin bir gönül işi olduğuna vurgu yaparak, “Burada doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık memurlarımız, tıbbi sekreterlerimiz ile uyum içinde bir aile ortamında hizmet veriyoruz. Şehir Hastanesi kültürüyle birlikte aramıza katılan şirket yetkilileri ve çalışanlarıyla da bu uyumu yakaladık. Annemize, babamıza, hatta çocuklarımıza gösteremediğimiz ilgiyi burada hastalarımız için omuz omuza vererek gösteriyoruz. Biz aynı hedefe odaklanmış insanlarız” diye konuştu.

Hastane yönetimi olarak çalışanların moral ve motivasyonunu yüksek tutarak güzel bir çalışma ortamı hazırlamaya özen gösterdiklerinin altını çizen Başhekim Koray Daş, şöyle devam etti;

“Mesela bugün ne hediye edelim diye düşündük. Sonunda bir çift sinema bileti ve isimlerinizin yazılı olduğu matarada karar kaldık. Hemşirelerimiz dışarı çıksınlar, aileleriyle birlikte sinemaya gitsinler istedik. İnşallah önümüzdeki dönemler için de güzel projelerimiz var. Bir havuz oluşturup, bu havuzdan hemşire arkadaşlarımızın yurt içi ve yurt dışında kongrelere katılımları gibi bilimsel etkinlikleri için finans sağlamak istiyoruz."

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gül Can Ademoğlu ise konuşmasında, hemşireliğin, insan sevgisi üzerine yoğunlaşan bir meslek olduğunu belirtti. Ademoğlu, Adana Şehir Hastanesi’nin hasta kabulüne başladığı 18 Eylül 2017’den bu yana personel ihtiyacına rağmen en iyi sağlık hizmetinin sunulmasına özen gösterildiğine dikkati çekerek, bu konuda özveri ile çalışan başta hemşireleri ve tüm sağlık çalışanlarını kutladı.

Konuşmaların ardından Adana Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Ertaş, hemşireler adına Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gül Can Ademoğlu ve müdür yardımcılarına çiçek vererek, hemşirelerin günlerini kutladı.

Programın sonunda Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemşireleri adına Nefroloji Kliniği Sorumlu Hemşiresi Gülay Gürbüz Cihan, "Hemşirelik Bir Sanattır. Çünkü Sanat İnsanı, Yaşamı Sevmeyi Gerektirir" başlıklı sunum yaptı.