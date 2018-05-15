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15 Mayıs 2018 15:55

Adana Şehir Hastanesi’nde eczacılar buluştu

Bilimsel Eczacılığın 179.

Adana Şehir Hastanesi’nde eczacılar buluştu

15 Mayıs 2018 15:55

yıl dönümünde Adana Şehir Hastanesi’nde görev yapan eczacılar bir araya geldi. Düzenlenen törene katılan kurum yöneticileri, özverili çalışmalarından dolayı eczacıları kutladılar.


Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Muhammet Mirgan Polat, İdari Mali İşler Müdürü İlhan Ulu, Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürü Nuri Karslıoğlu, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülcan Ademoğlu ile müdür yardımcılarının katıldığı törende eczacılara çeşitli hediyeler verildi.


Başhekim Yardımcısı Polat, programda yaptığı konuşmada, eczacılık mesleğinin geçmişinin insanlık tarihi kadar eski olduğuna dikkat çekti.


1839 yılında Askeri Tıp Okulu’nda ilk eczacılık sınıfının açılmasının Bilimsel Eczacılığın başlangıcı olarak kabul edildiğine işaret eden Polat, “Eczacılarımız, sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez unsurlarının başında geliyor. Eczacılık hizmetlerini gece gündüz demeden özverili bir şekilde yürüten tüm eczacılarımızın bu özel günlerini kutluyorum” dedi.




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