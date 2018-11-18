Adana Şehir Stadı inşaatı sürüyor

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, inşası süren 33 bin seyirci kapasiteli Adana Şehir Stadı'nın tamamlanmasıyla kentin 50 yıllık tesis sorununun giderilmiş olacağını söyledi.

Vali Demirtaş, merkez Sarıcam ilçesinde 102 dönüm arazi üzerine inşa edilen ve tamamlanma aşamasına gelen 33 bin seyirci kapasiteli Adana Şehir Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Stadyumda yapılan son çalışmaları inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Vali Mahmut Demirtaş, yeni stadın hizmete girmesiyle birlikte kentin 50 yıllık tesis sorunun giderilmiş olacağına dikkat çekti.

İleri teknoloji ve bir çok sosyal donatıyla inşa edilen UEFA standartlarındaki stadın tamamlanıp hizmete girmesiyle, Adana'nın yanı sıra bölge ve ülke sporuna çok önemli katkı sağlanacağını belirten Vali Demirtaş, yetkililerden, eksikliklerin bir an önce ve titizlikle tamamlanmasını istedi.