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01 Mart 2018 11:21

Adana Şehir Tiyatrosu "Boyacı"yı maliyeciler için sahneledi

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 29.

Adana Şehir Tiyatrosu

01 Mart 2018 11:21

Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında "Boyacı" adlı oyunu Adana Vergi Dairesi Başkanlığı çalışanları için sahneledi. Dolantı komedisi türündeki oyunun sonunda Adana Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni ve Altınkoza A.Ş. Genel Müdürü İsmail Dikilitaş, Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı’yı plaket vererek, kutladı.


Adana Vergi Dairesi Başkanlığı çalışanları, Tuncer Cücenoğlu’nun yazdığı, Mustafa Kurt’un yönetmenliğini yaptığı Boyacı adlı oyunu izlemek için Adana Büyükşehir Belediye Tiyatro Salonu’nda buluştu. İki perdelik komedide Başar Uğur, Dilek Polat, Halil İbrahim Kurum, Özlem Buluttekin Özel, Önder Özcan, Mehmet Avcı, Uğur İzgi, Ergün Özfırıncı, Hüseyin İnan Biçer ve Şendal Yıldız rol aldı. Bir doktor muayenesinde geçen oyunda, boyacı Kadir ve çevresinde gelişen komik olayları seyreden maliyeciler kahkahaya doydu. Ülkedeki ekonomik açmazlar, gecekondu sorunu, mafya ilişkileri, ihale çıkmazı gibi konuların işlendiği, bireylerin mutsuzluğu, aile ilişkileri, kıskançlık ve aşkın ironik bir dille yansıtıldığı oyun keyifle izlendi.


Dolantı komedisinin sonunda Adana Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni ve Altınkoza A.Ş. Genel Müdürü İsmail Dikilitaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü adına Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı’yı plaket vererek, vergi haftasını kutladı.


Ahmet Tunalı da Adana Şehir Tiyatroları sanatçılarına çiçek vererek teşekkür etti.




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