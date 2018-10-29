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Adana semalarında görsel şölen

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübü (AHAS) işbirliğinde düzenlenen 9.

Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali, 11 ülkeden 300 sporcuyu buluşturdu.


Merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde organize edilen 9. Adana Havacılık ve Yamaç Paraşütü yamaçparaşütü, microlight, paramotor gibi hava taşıtlarının pilotları katıldı.


Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Portekiz, Almanya, Belçika, İtalya, Litvanya, Azerbaycan, İran, Tunus ve Mısır'dan 300 sporcunun buluştuğu etkinlikte motorlu ve motorsuz hava taşıtları gökyüzünde rengarenk görsel şölen sergiledi.

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