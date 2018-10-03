Adana soya üretiminde Türkiye birincisi

Türkiye'nin soya ihtiyacının yüzde 60'ının karşılandığı Adana'da hasat başladı. Çiftçinin pamuğa yönelmesiyle ekim alanlarında azalma olan soyada dışa bağımlılıktan kurtulmak için ikinci soya ekiminde verilen desteğin artırılmasına yönelik bakanlığa gönderilmek üzere rapor hazırlanıyor.

Adana Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Ali Tekin, Yüreğir ilçesinde soya hasadı yapılan tarlada incelemelerde bulundu. Tekin, Adana'nın soya üretiminde Türkiye birincisi olduğunu belirterek, “Türkiye'nin soya ihtiyacının yüzde 60'ını karşılıyoruz. Türkiye'de 140 bin ton civarında soya üretilmekte. Bu soyanın 90 bin tonu Adana'da üretiliyor” dedi.

"Soya joker bir ürün"

Adana'da bu yıl 190 bin dekar soya ekim alanı olduğunu ve 90 bin ton rekolte beklediklerini ifade eden İl Müdürü Tekin, “Soya ekim alanı geçtiğimiz yıllara göre azalmakta. Pamuk ekim alanları arttığından dolayı soya ekiminde düşüş oldu. Soya devletimizin desteklediği ciddi ürünlerin başında geliyor. Soya ekimlerinde devletin desteğinin biraz daha artması Türkiye'de soya ekiminin artmasında bir eğilim olabilir. Soya joker bir ürün. Hem insan gıdası olarak, hem de hayvan gıdası olarak kullanabiliyorsunuz. Yüzde 20 oranında yağ oranı ve yüzde 40 oranında protein var. Özellikle tavuk ve balık yemlerinde soya birinci tercih edilen üründür. 1 dönüm soya eken bir çiftçi yaklaşık olarak 290 TL destek alıyor. Aslında bu fiyat da çok iyi ama başka ürünlerin desteği daha fazla olduğu için o ürünlere kayıyor çiftçimiz” diye konuştu.

"Desteklenirse açık kapanır"

Tekin, soyanın topraktaki mineralleri arttıran bir ürün olduğunu söyleyerek, “İkinci soya ekiminde desteğin arttırmasıyla alakalı bir çalışma yaptık, bir rapor hazırlıyoruz. Bu raporu bakanlığımıza göndereceğiz. İkinci ürün soyayı da ekstradan desteklersek Türkiye'nin soya açığını da büyük ölçüde kapatacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin 1 buçuk milyon ton soya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Tekin, “Bunun yüzde 90‘ını ithal ediyoruz. Bu ithalatı önlemek için yani bizde 700-800 bin dekar soya ekilmiş olsa 500 bin ton civarı bir soya elde etmiş oluruz. Bununla beraber Türkiye'nin ihtiyacının yarısını kendimiz karşılamış oluruz ve ithalatı kesmiş oluruz. Bu sadece bizim ilimiz için olan bir şey. Diğer illerde de bu destek devam ederse Türkiye'nin dışa bağımlılığını ortadan kaldırmış oluruz. Özellikle ikinci ürün soyada. İnşallah bunu başarırız ve Türkiye'nin dışa bağımlılığından kurtuluruz” ifadelerini kullandı.