Adana spor basınının sevilen ismi dünya evine girdi

Liza Garden Düğün Salonu'nda gerçekleşen düğün törenine her iki ailenin ileri gelenlerinin yanı sıra spor basınından çok sayıda davetli katıldı.

Öğretmen Didem Yassıbaş ile hayatını birleştiren, Cemil Serezli'yi bu mutlu gününde yalnız bırakmayan meslektaşları ve davetliler gece boyunca hareketli parçalar eşliğinde dans etti. Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof.Dr.Tamer İnal, Hastane Müdürü Ali Önal ile Ç.Ü.Balcalı Hastanesi doktor ve çalışanların yanı sıra spor basını da Serezli çiftinin bu mutlu gününde bir araya geldi.