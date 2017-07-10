Adana Stadı 2018’de hizmete girecek

Vali Demirtaş, Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak’la birlikte Adana Stadı’nı ziyaret etti.

Stadyumun, kentte yeni gelişmekte olan Sarıçam ilçesinde 102 dönüm arazi üzerine inşa edildiğini belirten Vali Demirtaş, 33 bin kişilik Adana Stadı’nın 2018 yılının içinde hizmete gireceğini söyledi.

Vali Demirtaş, UEFA standartlarına uygun olarak son teknolojinin kullanıldığı 33 bin kişi kapasiteli stat, fiziki olarak yüzde 70, betonarme olarak da yüzde yüze ulaştığını ancak ince işler kapsamında duvar, sıva, alçı imalatlarının yapımına devam edildiğini ifade etti. Demirtaş, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın desteğiyle yeni stadın hizmete girmesiyle birlikte kentin 50 yıllık tesis sorunun giderilmiş olacağını kaydetti.

Stadın faaliyete girmesiyle kentte amatör ve profesyonel kulüplerin yanı sıra milli takımların da kamp ve müsabaka için Adana’yı tercih edeceklerini ifade eden Vali Demirtaş, "6 katlı yeni stat bünyesinde sosyal donatıların yanı sıra 10 asansör, 19 merdiven, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, çağdaş basın ve VIP tribünü bulunuyor. Mimari olarak engellilere yönelik yapılan stat etrafında 431’i kapalı, toplam bin 444 araçlık otopark var. Alt tribünde engelliler için 172 kişilik bölüm ve 172 refakatçi koltuğu da bulunuyor. Tüm katlarda engelliler için ilgili yönetmeliğe uygun dizayn edilmiş engelli tuvaletleri kullanımda olacak. 27 araçlık otobüs otoparkı ve basın yayın araçları için de özel park alanları bulunmaktadır” dedi.

Stat bünyesinde, sporcu ve sporseverlerin farklı ihtiyaçlarını gidermek için değişik yerlere orantılı dağıtılan 15 büfe ile bir ana kafeterya, restoran, takım ve hakemlerin soyunma odaları bulunduğunun altını çizen Demirtaş, “Bunların yanı sıra 18 engelli, 37 erkek, 28 kadın tuvaleti, kadın ve erkekler için ayrı mescit, sporcu ve hakemler için 2 adet rahatlama havuzu, 4 adet masaj odası, 4 adet hakem soyunma odası, antrenör odası ve 4 adet soyunma odası ile duşlar yer alacaktır” diye konuştu.

“Kent merkezine 14 kilometre, ortalama hızla 20 dakika uzaklıkta”

Vali Mahmut Demirtaş, yeni Adana Stadı’nın kent merkezine 14 kilometre uzaklıkta olduğunu ve otomobil ile ortalama hızla 20 dakikada gidileceğini, ayrıca tren garına 10, otobüs terminaline 20, Adana Havalimanı’na 14, M1 Tepe Alışveriş Merkezi 17, 5 Ocak Fatih Terim Stadı 10, Turgut Özal Bulvarı’na uzaklığının 14 kilometre uzaklıkta bulunduğunu kaydetti.

105x68 metre boyutlarında olan oyun sahasının iklim özelliklerine uygun seçilmiş doğal çim ile çimlendirileceğini hatırlatan Demirtaş, saha altında filtre malzemeler desteklenmiş kılçık drenaj sitemi uygulanarak yağmur sularının birikmeden tahliye olmasının sağlanacağını söyledi.

Stat bünyesinde 178 koltuklu basın tribünü ile basın localarının başta internet olmak üzere, haberleşme adına tüm araç-gereçlerle donatılacağını vurgulayan Vali Demirtaş, elips şeklinde üzerinin büyük oranını kapalı olan stadyumun, aşırı rüzgar, yağmur ve güneşten etkilenmeyeceğini belirtti.

Projenin kendileri ve bölge için önemli olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, en fazla üzerinde durduğu konunun, stadın sadece haftada bir gün yapılan futbol karşılaşmasıyla yetinilmemesi, farklı etkinliklerle stadın hafta içinde de değerlendirmesini istediğini sözlerine ekledi. Mahmut Demirtaş, ulaşım konusunda da çalışmalar yapıldığını, bununla ilgili projeler geliştirdiklerini kaydetti.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, stadın en kısa sürede hizmete açılıp Türk sporuna ve Adana’daki spor camiasına hizmet vermesini beklediklerini, Adanaspor ve Adana Demirspor’un Süper Lig’e çıkarak yeni stadı kullanmalarını arzuladıklarını belirtti.