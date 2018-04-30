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30 Nisan 2018 09:35

Adana Tabip Odası’nda Prof. Dr. Ahmet Hilal dönemi

Adana Tabip Odası’nın 2018-2020 döneminde Prof.

Adana Tabip Odası’nda Prof. Dr. Ahmet Hilal dönemi

30 Nisan 2018 09:35

Dr. Ahmet Hilal başkanlığındaki yeni yönetim görev yapacak.


Tek liste ile gidilen seçim sonrası 2018 - 2020 dönemi Adana Tabip Odası başkanlığını yürütecek olan Prof. Dr. Ahmet Hilal, yaptığı açıklamada “Tek liste ile yaptığımız halde 417 üyemiz sandığa gelerek oy kullanmıştır. Kendilerine ve bu zor dönemde kurullarımızda görev almayı kabul eden tüm hekim arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.


Prof. Dr. Ahmet Hilal başkanlığında Adana Tabip Odası’ndaki yeni dönemde Dr. Ali İhsan Ökten, Dr. Ayşe Nur İzol Torun, Dr. Ergün Vijdan, Dr. Gürsel Özgür, Dr. Muhsin İnal ve Dr. Mürşit Enis Akyüz görev yapacak.




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