Adana Taşmedreseli Ülkücüler Platformu Başkanlığına Sefer Tatlı atandı

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Ay-Yıldızlı Bayrağa sarılı Kur’an-ı Kerim’i Tatlı’ya teslim ederek, görev devrini gerçekleştirdi.

MHP Adana İl Başkanlığı’nda yapılan törende MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Adana Ülkü Ocakları Başkanı Emin Canlı, MHP ilçe başkanları, belediye başkanları, il divan kurulu, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda Taşmedreseli Ülkücü hazır bulundu. Başkan Bünyamin Avcı, törenin açılışında yaptığı konuşmada, her kurumda görev değişikliklerinin olabildiğini, eski Başkan Fuat Toygar’ın sağlık gerekçeleriyle istifasının ardından boşalan göreve Sefer Tatlı’nın atandığını söyledi.

Adana Taşmedreseli Ülkücüler Platformu Başkanlığı’na ikinci kez getirilen Sefer Tatlı ise, “Taşmedreseliler” olarak bilinen Ülkücü Kuşağın, 1980 öncesi ve sonrasında yaşadığı olayları anlattı. Tatlı, “Bu kuşağın verdiği mücadele öylesine idealist, öylesine çetindir ki, bu mücadelede cezaevine girsin, girmesin bütün Ülkücülerin emeği vardır. Taşmedreseli Ülkücüler dün üzerlerine düşen görevi yapmış, yarın da yapacak fikir ve bilince sahiptirler. Dün, canımız pahasına önemsediğimiz davayı bugün de aynı şekilde önemsiyoruz. Taşmedreseli olmaktan şeref duyuyorum ama ülkücüleri ‘Cezaevinde yatan-yatmayan’ şeklinde ayırmayı doğru bulmuyorum” dedi.

Sefer Tatlı, yeni yönetimle birlikte herkesi kucaklayan, kurumsal çalışmalara ivme kazandıran bir gayretin içinde olacaklarını kaydetti. Konuşmaların ardından MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı’nın, içinde Kuran-ı Kerim bulunan Ay-Yıldızlı Bayrağı üç kere öperek Sefer Tatlı’ya vermesi, O’nun da aynı şekilde öpüp almasıyla görev devri tamamlandı.