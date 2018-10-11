Adana Ticaret Odası'nda 'Sayısal Takograf' işlemleri başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 'Sayısal Takograf' (Dijital Ehliyet) işlemleri yapabilme konusunda Adana Ticaret Odası'na (ATO) yetki verdi. Bu hizmeti sunmaya başlayan 77'nci oda olduklarını belirten Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, “Üyelerimiz sayısal takograf işlemlerini daha önce diğer illerde yapıyorlardı. Bu durum şartları zorlaştırmaktaydı. Biz de üyelerimizin sayısal takograf kartı temin etme noktasında yaşadıkları bu zorluklardan kurtulması için odamız bünyesinde hizmet vermeye başladık. Dijital takograf cihazlarında kullanılan sürücü ve diğer ilgili kartların başvuru işlemlerini yapmaya başladık” diye konuştu.

Hizmet sınırlarının sürekli genişlediğini, üyelerin hizmetlere daha kolay erişim sağlaması için çaba gösterdiklerini belirten Menevşe, “Uluslararası ticaretin en önemli unsurlarından birini oluşturan karayolu ile uluslararası eşya taşımacılığını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan hükümler gereğince yürürlüğe giren sayısal takograf uygulaması kapsamında odamız yetkilendirilmiştir. Karayoluyla taşımacılık yapan araçlarda kullanılan aracın hızı ve kat edilen mesafe gibi bilgileri otomatik olarak kaydeden takograf cihazlarının araçlara takılarak, araçların karayolunda seyri sırasında sürücülerin trafik güvenliğine ve sürüş hassasiyetine uyma zorunluluğunun yerine getirilmesini sağlayan takograf cihazı kartlarını odamızdan üyelerimiz kolaylıkla yapabilirler” ifadelerini kullandı.

“Ekonomi veri raporu hazır”

ATO'nun sunduğu ekonomik veri raporu hizmetine de değinen Menevşe, Adana'daki mevcut ekonomik durumun değerlendirilebilmesi amacıyla, çeşitli kurum ve kuruluşlardan elde edilen derleme ve raporların internet sitesinden duyurulacağını belirterek, “Dünya genelinde yaşanan sıkı rekabet ortamı, iç piyasalardaki daralmalar ve finansmana erişim gibi temel ekonomik problemler nedeniyle artık ürün satmanın kolay olmadığı bir piyasa gerçeği ile karşı karşıyayız. Ancak tüm bu zorluklara rağmen yeni fırsatların da yakalamanın mümkün olabileceğini göz ardı etmememiz gerekir. Bunun içinde veriye kolay erişim ve veriyi doğru okuma büyük önem arz etmektedir” dedi.

Verilerin doğru okunarak, doğru analizlerle yeni pazarlar bulunabileceği, inovasyon ile mevcut satışların arttırılabileceğine dikkat çeken Menevşe, “Adana'nın mevcut ekonomik durumunun değerlendirilebilmesi amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlardan elde edilen, kentin 2017 yılına ait ekonomik verileri çerçevesinde, odamızca yapılan derleme ve raporlama çalışmaları sonucu hazırladığımız 'Adana Ekonomisi 2017' yayınımızın dijital hali, resmi internet sitemizde yayınlanmıştır” diye konuştu.