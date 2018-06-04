Adana trafiğine neşter

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlandığında her gün yaklaşık 100 bin aracın geçeceği, Türkiye’de bir belediyenin kendi kaynakları ile yaptığı en büyük köprü olan Devlet Bahçeli Köprüsü’nde çalışmalar hızla ilerliyor. Bölgedeki trafik yükünü omuzlayacak olan Devlet Bahçeli Köprüsü’nde gece gündüz hummalı bir çalışma sürüyor.

Adnan Menderes Sahil Yolu’nda üçüncü etap çalışmaları da devam ediyor. Vatandaşların ortak kullanım alanı olan Seyhan Baraj Gölü’nde uygulamaya konulan Adnan Menderes Sahil Yolu Düzenleme ve Kültür Aksı Projesi ile daha önce işgal altında olan alanlar bisiklet yolu ve koşu yolu, kaldırım, sahil düzenlemesi ve rekreasyon uygulamaları ile işgalden kurtarılarak

vatandaşların hizmetine sunuldu. Adnan Menderes Sahil Yolu’nun gidiş yönüne göre solunda da geniş bir yeşil alan kazandırıldı. Yeşil alanı vatandaşların piknik yapıp hoş vakit geçirebileceği bir çevre düzenlemesi ile şekillendiren Büyükşehir Belediyesi, Amerikan Adası’ndaki işgalleri önlemeye hazırlanıyor.

Alparslan Türkeş’te birinci etap tamamlandı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Alparslan Türkeş Farklı Seviyeli Kavşak Projesi’nin ilk etabını tamamladı. Bu proje ile Alparslan Türkeş Bulvarı’na sağlı sollu 6 adet olmak üzere toplamda 824 metre uzunluğunda, 2’şer şeritli taşıt köprüsünün inşaatı yürütüldü. Hafif Raylı Sistem güzergahına paralel devam ettirilen projede yan yol bağlantılarıyla Mavi Bulvar ve Kasım Ener Caddesi’ne geçiş verildi. Projenin etki alanı içinde kalan otoyol geçiş köprülerinin her iki yanında da 6 metrelik genişletme yapıldı. Viyadüklerle Mavi Bulvar ve Kasım Ener Bulvarı ile ilişkisi kesilen, köprülerle otoyolu transit geçen Alparslan Türkeş Bulvarı’nda ilk etap tamamlanarak hizmete açıldı.

Girne Köprüsü nefes almaya hazır

Büyükşehir Belediyesi, D-400 trafiğini rahatlatmak amacıyla Girne Köprüsü’nün 10 şeritli yola çıkarılma projesini de hayata geçiriyor. Proje kapsamında sağlı sollu yaya köprüleri yıkılarak yerine taşıt köprüleri yapılacak mevcut yere köprüleri 3,5 metre yerine 11,5 metre genişliğine ikişer şeritli köprüler inşa edilecek. Yapılan bu ilave köprülerle köprünün genişliği 25 metreden 52,5 metreye çıkarılacak yani kapasitesi iki kat arttırılmış olacak. Toplamda Girne Köprüsü’nün platform genişliği 10 şeritli köprü haline gelmiş olacak.