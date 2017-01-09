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09 Ocak 2017 09:03

Adana Tufanbeyli’de kar ve tipi okulları tatil ettirdi

Adana Tufanbeyli’de kar ve tipi okulları tatil ettirdi

09 Ocak 2017 09:03

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kent merkezi ve mahallelerdeki okullarda eğitime bugün ara verildi.
Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan kar ve soğuk hava Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde de etkili oldu. 3 gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle mahallelerde kar kalınlığı 1.5 metreye ulaştı.
Dün geceden itibaren karla birlikte başlayan tipi, mahalle yollarının tamamının kapanmasına neden oldu.
Yetkililer yolların açılması için gece-gündüz çalışma yürütüyor ancak tipi nedeniyle açılan yollar geri kapanıyor. Bu nedenle ilçe merkezi ve bağlı mahallelerdeki okullarda eğitime bugün ara verildi.
Tufanbeyli-Kayseri ve Tufanbeyli-Saimbeyli arasındaki yollarda ise karayolları ekipleri gece-gündüz karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.
Tufanbeyli-Saimbeyli arası Obruk mevkisinde kapanan yol, karayolları ekipleri tarafından greyderlerle açıldı.
Okullar bugün tatil olunca kızağını alan çocuklar kayarak eğlendi.



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