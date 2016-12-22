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22 Aralık 2016 09:52

Adana Tufanbeyli’de ’yaşlı bakım timi’ kuruldu

Adana Tufanbeyli’de ’yaşlı bakım timi’ kuruldu

22 Aralık 2016 09:52

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde kaymakamlık tarafından "Fıyrat’ın Uluları" projesi kapsamında 4 kadın, her ay 50 yaşlı ve engelli vatandaşı ziyaret edip evlerini temizliyor.
Tufanbeyli Kaymakamı Adem Başoğlu öncülüğünde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan "Fıyrat’ın Uluları" adlı yaşlılara evde bakım projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında 1 yıl süre ile istihdam edilen 4 kadın, ilçe merkez ve mahallelerinde bulunan kimsesiz ve kendi ihtiyaçlarını gideremeyen yaklaşık 50 yaşlı ve engelli vatandaşın evlerini önceden randevu alınarak ayda en az bir defa ziyaret ediyor.
Yapılan hane ziyaretleri kapsamında evin genel temizliğinin yapılması, ev sahiplerinin genel sağlık taramalarının yapılması ve eğer ihtiyaç varsa kişisel bakımlarının yapılması, hanenin gıda, yakacak, eşya ve bakım onarım gibi eksiklerinin yerinde incelenip tespit edilerek giderilmesi amaçlanıyor. Ev temizliğinin yanı sıra temizlik ihtiyacı olan giyim malzemeleri, nevresimler, battaniyeler, tül ve perdeler de İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına getirilerek proje kapsamında temin edilen çamaşır makinesi ve kurutma makinesinde temizlenip ütülenerek tekrar evlerine teslim ediliyor.
Sosyal yardım ve inceleme görevlileri tarafından tespit edilen ihtiyaçlar en kısa süre içinde temin edilip, ihtiyaç varsa evlerinde gerekli tadilatlar yaptırılarak, ihtiyaç duyulan ev eşyaları tamamlanıp bozuk olan eşyalarının ise bakım ve onarımının yapılması sağlanıyor.
Toplum Sağlık Merkezi ve Tufanbeyli Devlet Hastanesi personelleri de temizlik sonrası eve ziyarette bulunarak, sağlık kontrolleri yapıyor. Yaşlı ve engelli vatandaşlar ihtiyaç duyulması halinde hastaneye alınarak tedavi ediliyor. Yaşlı ve engellilere psikolojik destek de sağlanıyor.



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