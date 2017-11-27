Adana uzlaştırmada örnek il

Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şenol Taş ve Alternatif Çözümler Daire Başkanı Orhan Cüni, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen seminere katılmak üzere geldiği Adana’da Adana Adliyesi’ni ziyaret etti. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak’ı makamında ziyaret eden Taş ve Cüni, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu ve Uzlaştırma Odası’nda incelemelerde bulundu. Uzlaştırma Bürosu Cumhuriyet Savcıları Emine Karacık ve Murat Kalkan’dan bilgi alan Orhan Cüni, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uzlaştırmalarla diğer illere örnek olduğunu belirterek, “Adana bu konuda güzel örnekler veriyor. Toplumsal dayanışma örneği olan, engellileri sevindiren, kişilerin zararlarının giderilmesini sağlayan, mağduru mutlu eden uzlaştırmalar yapılıyor. Bunlar da diğer illere örnek oluyor. Sizleri tebrik ediyoruz. Uzlaştırmayı sizlerle birlikte daha iyi seviyelere götüreceğiz” dedi.

1 milyon dosya uzlaştırmayla çözülecek

Cüni, uzlaştırma kapsamının genişletilmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydederek, Adalet Bakanlığı’nın, Avrupa ülkelerinde de yaygın kullanılan alternatif çözüm yöntemlerini geliştirilmesi yönünde hareket ettiğini söyledi. Cüni, “Şu an Türkiye genelinde Uzlaştırma Büroları’na 600 bin dosya geliyor. Kanun değişikliğiyle bu sayı 1 milyon dosya olacak. Artık dava açmak, mahkeme kurmak çözüm değil. İnsanları barıştırmak, toplumda bir uzlaşı ve barış sağlamak en önemli önceliğimiz. Bu yüzden hepimize çok görev düşüyor” diye konuştu.

Hedef uzlaştırmada Türkiye birinciliği

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da, Uzlaştırma Bürosu’nun en önemli bürolardan biri olduğunu belirterek, “Bu büromuz gözbebeğimiz gibi bakıyoruz. Cumhuriyet savcılarımız, müdürümüz, katip arkadaşlarımız canla başla çalışıyor. Bu verim istatistikleri de yansıyor. Şu an itibariyle uzlaştırmada Türkiye genelinde 3’üncü sıradayız. Hedefimiz daha çok uzlaştırma yaparak, toplumsal barışa katkılar sağlayarak başsavcılıklar arasında birinci olmak” dedi.

Şenol Taş ve Orhan Cüni, daha sonra Adana’da en çok uzlaştırma yapan uzlaştırmacılarla bir araya geldi.