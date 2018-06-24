Adana Valisi Demirtaş oy kullanmak için sıra bekledi

Türkiye genelinde olduğu gibi Adana’da da saat 08.00’den itibaren Adanalılar Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Vatandaşlar, oy kullanmak için okullara gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Okullarda yaşlı ve engelli vatandaşlara öncelik tanındı. Vatandaşların cep telefonu görevliler tarafından kabine girmeden önce alındı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelerek oyunu kullandı. Vali Demirtaş, kuyruk olduğu için eşiyle birlikte bir süre sıra bekledi. Vali Demirtaş, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Memleketimize, devletimize ve milletimize hayırlı olsun. Adana’da saat 08.00 itibarıyla 5 bin 443 sandığımız ve 975 okulumuzda oylama işlemi başladı. Tüm güvenlik kuvvetlerimiz görev başında, hiçbir problemimiz yok. Şimdiden Adanamıza ve Türkiyemize hayırlı olsun" dedi.