Adana Valisi Demirtaş uyuşturucuya savaş açtı

Adana’da uyuşturucunun esamesi okunmayıncaya kadar var gücümüzle mücadeleye devam etmeliyiz” dedi.

Uyuşturucu ile Mücadele Günü kapsamında Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında kamu kurumu temsilcilerinin katılımıyla "Uyuşturucu ile Mücadele" konulu toplantı düzenlendi. Toplantı, Adana Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadelesine yönelik videoların gösterimiyle başladı. ValiDemirtaş, yaptığı konuşmada 2015 yılı Dünya Uyuşturucu Raporu’na göre 2013 yılında 15-64 yaş arası nüfusta her 20 kişiden 1’inin uyuşturucu kullandığına dikkat çekti. 2013-2015 yılları arasında Türkiye’de doğrudan madde bağlantılı ölümlerin toplam sayısının 590 olduğunu belirten Vali Demirtaş, "Adana, doğrudan madde bağlantılı ölümlerde İstanbul ve Antalya’nın ardından üçüncü sırada yer almaktadır. Bu durum, görev sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır. Buradan açıkça ifade ediyorum. Gerek koordinasyon kurulu üyesi olan kişi ve kurumlar, gerekse sivil toplum kuruluşları, uyuşturucu sorununu çözmek adına üzerine düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirmelidir. Bu şehrin gündeminden uyuşturucuyu çıkarmalıyız. Üretim, satış ve kullanım zincirlerini kırmalıyız. Adana’da uyuşturucunun esamesi okunmayıncaya kadar, var gücümüzle mücadeleye devam etmeliyiz. Yaptığımız çalışmalarda son 1 yılda Adana’nın uyuşturucuyla mücadele istatistiklerinde gözle görülür bir iyileşme olmuştur. Mesai arkadaşlarımı bu konuda tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Ali Tanju Altınsu ise, 1 Ocak-27 Haziran tarihleri arasında bin 185 narkotik olayı yaşandığını, gözaltına alınan 2 bin 32 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı. Altınsu, Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında 2 ton 135 bin 60 gram esrar, 118 kilo 796 gram eroin, 65 bin 193 adet uyarıcı hap, 825 gram kokain, 540 gram bonzai, 20 bin 742 kök Hint keneviri ve 1 kilo 149 gram metamfetamin ele geçirildiğini ifade etti. İl Jandarma Komutanlığının çalışmalarından da bahseden Altınsu, 2017 yılı ilk aylık dönem içerisinde yapılan çalışmalarda 6 adet yasa dışı ekim olayı ve 1 adet uyuşturucu imal ve ticari olayının aydınlatıldığını, çalışmalar neticesinde 66 bin 716 kök Hint keneviri, 267 gram esrar ve 61 hap ele geçirildiğini dile getirdi. Altınsu, ele geçirilen kenevir bitkilerinin 4 milyon 200 bin değerinde olduğunu vurguladı.

İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Ali Tanju Altınsu, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğinin 20 Mart 2017 tarihinde Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte yaptığı operasyonda ise PTT Kargo gümrüklü koli deposunda Almanya’dan gelen kolide piyasa değeri 4 milyon lira olan esrar maddesi ele geçirildiğini, yapılan operasyonlar sonucunda Seyhan ilçesinde bulunan depoda yapılan aramada 2 adet süs havuzu içerisine zulalanmış 337 bin 207 adet captagon hap ele geçirildiğini ve bunların değerinin 6 milyon 744 bin 100 lira olduğunu söyledi.

Toplantının sonunda Vali Mahmut Demirtaş, uyuşturucuyla mücadelede çalışmalar yapan akademisyen Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu’na plaket ve başarı belgesi verdi. Daha sonra Narkotim’e bağlı dedektör köpekler Coco, Radar ve Oskar, sunulan gösteride otomobile gizlenmiş uyuşturucuyu buldu.