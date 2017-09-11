Adana Valisi Demirtaş, Yıldız’ı ziyaret etti

Demirtaş, bir süre önce İçişleri Bakanlığının Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Bursa’dan Adana’ya atanan Selami Yıldız’ı makamında ziyaret etti. Demirtaş, Yıldız’a yeni görevinde başarılarak diledi. Yıldız ise Demirtaş’ın ziyaretinden dolayı onur duyduğunu, tüm polis teşkilatıyla kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için ellerinden gelen tüm gayreti göstermeye kararlı olduklarını söyledi.

Demirtaş, bir süre sonra emniyet müdürlüğü makamından ayrıldı. Yıldız’ı Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel’de ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.