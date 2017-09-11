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11 Eylül 2017 11:49

Adana Valisi Demirtaş, Yıldız’ı ziyaret etti

Adana Valisi Mustafa Demirtaş, Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ı ziyaret etti.

Adana Valisi Demirtaş, Yıldız’ı ziyaret etti

11 Eylül 2017 11:49


Demirtaş, bir süre önce İçişleri Bakanlığının Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Bursa’dan Adana’ya atanan Selami Yıldız’ı makamında ziyaret etti. Demirtaş, Yıldız’a yeni görevinde başarılarak diledi. Yıldız ise Demirtaş’ın ziyaretinden dolayı onur duyduğunu, tüm polis teşkilatıyla kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için ellerinden gelen tüm gayreti göstermeye kararlı olduklarını söyledi.


Demirtaş, bir süre sonra emniyet müdürlüğü makamından ayrıldı. Yıldız’ı Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel’de ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.




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