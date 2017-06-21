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21 Haziran 2017 11:09

Adana Vergi Dairesi, vatandaşı bilgilendirmek için yollarda

“7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" ile mükelleflere sunulan fırsatta sürenin dolmasına sayılı günler kala Adana Vergi Dairesi Başkanlığı görevlileri iş yerlerini gezerek, mükellefleri konuyla ilgili ayrıntılı olarak bilgilendiriyor.

Adana Vergi Dairesi, vatandaşı bilgilendirmek için yollarda

21 Haziran 2017 11:09

Vatandaşların yapılandırmadan azami faydalanabilmeleri için iş yerlerini dolaşan Adana Vergi Dairesi Başkanlığı çalışanları, sürenin 30 Haziran’da dolacağını hatırlatarak, bu fırsatın kaçırılmaması önerisinde bulunuyor.


Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, konuyla ilgili açıklamasında, vatandaşların kamuya olan borç yükünü azaltacak, “7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”un 27 Mayıs 2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı. Tunalı, vatandaşların bu kanundan yararlanması için bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını bildirdi.


Vergi Dairesi Başkanı Tunalı, yeni yapılandırma kanununun, kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getirdiğini, vergi ve diğer borçların gecikme zamları, faizlerinin Yİ-ÜFE oranında, yani üçte iki oranında azaltıldığını, vergi aslına bağlı cezaların da tamamen silindiğini belirtti.


Mükelleflerin kanun sayesinde geçmiş borçlarını taksitler halinde ödeyerek ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebileceklerine dikkati çeken Tunalı, “31 Mart 2017 tarihinden öncesine ilişkin gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu Kanuna göre ödenebilecek” dedi.


Aynı zamanda vatandaşı yakından ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezaların da kanun kapsamında yapılandırılabileceğini belirterek, YURT-KUR üzerinden öğrenim kredisi alan öğrencilerin kuruma olan öğrenim ve katkı kredisi borçları ile ecrimisil borçlarının da bu kanuna göre yapılandırılarak ödenebileceğini İfade etti.



Başvuru ve ödemeler


Yeni yapılandırma kanunu olan 7020 sayılı kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 30 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurmalarının şart olduğunu belirten Ahmet Tunalı, bu sürenin uzatılmasına ilişkin kanunda yetki bulunmadığından, sürenin uzamasının söz konusu olmayacağını kaydetti.



“Bilgilendirme faaliyetleri için yoğun çalışıyoruz”


Adana Vergi Dairesi Başkanlığı olarak kanunun tanıtım faaliyetleri için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Tunalı, “Yapılandırmayla ilgili oda, borsa, birlik ve STK ile il ve ilçelerde yapmış olduğumuz ziyaret ve toplantıların yanı sıra yerel televizyon ve radyolarda yayınlanmakta olan kamu spotu ve röportajlarla vatandaşlarımızı bilgilendirmekteyiz. Bunlarla birlikte mükelleflerimizi gerek iş yerlerinde ziyaret ederek gerekse vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu yerlerde açtığımız statlarla bilgilendiriyoruz. Bu çalışmalardaki temel amacımız yapılandırması ihlal olan mükelleflerimizin kanunun getirdiği imkânlardan faydalanmaları sağlamaktır” dedi.




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