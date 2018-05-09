Adana Vergi Dairesi’nden Kızılay’a kan bağışı

Son olarak Adana Vergi Dairesi yönetici ve personelleri Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundu.

Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, grup müdürleri, müdürler ve vergi dairesi personelinden oluşan kalabalık heyet Türk Kızılay’ı Adana Şubesi’ni ziyaret etti.

Türk Kızılay’ı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ve Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tunçhan Demir’in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Vergi Dairesi yönetici ve personeline kan bağışı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Türk Kızılay’ının yerel, ulusal ve uluslararası çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Saygılı, kan bağışlarının yanında nakdi ve ayni yardımlarıyla kuruma destek veren Adana Vergi Dairesi çalışanlarına teşekkür etti. Saygılı, “Türk Kızılay’ı milletten aldığı güç ile takdir gören çalışmalar yapıyor. Kurumlar arasındaki işbirliği ve dostluklar daim olsun" dedi.

Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı ise ulusal ve uluslararası insani yardımlarıyla ülkenin en saygın kurumları arasında yer alan Türk Kızılay’ının çalışmalarını takdirle izlediklerini ifade etti. Gerek kan bağışı, gerekse ayni ve nakdi yardım yapmak isteyen hayırseverler için Kızılay’ın en doğru adres olduğuna dikkat çeken Tunalı, “Ülkemizin iyilik hareketi Türk Kızılay’ı ailesine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Programda, yapılan sunumun ardında Vergi Dairesi mensupları kan bağışında bulundu. Bu örnek davranışlarından dolayı konuk heyete teşekkür eden Şube Başkanı Saygılı, Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı’ya günün anısına hediye takdim etti.