Adana'da 1 yılda bin 113 torbacı tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir yılda yapılan operasyonlarda sokakta uyuşturucu satan ve 'torbacı' diye tabir edilen bin 113 kişi tutuklandı. Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucunun terörle bağlantılı olduğunu ve dolaylı olarak teröre de bu kapsamda geçit verilmediğini söyledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez ilçelerde operasyon düzenledi. Son bir ayda yapılan operasyonlarda uyuşturucu hap imalatının yapıldığı bir evde 3 kilo 274 gram sentetik kannabinoid maddesi, merkez Seyhan ilçesindeki farklı adreslerde 12 kilo 850 gram skunk, paketlenmiş halde 114 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

Ayrıca ekipler uyuşturucu hap imalatının yapılığı bir eve yaptıkları baskında ise 1 kilo 570 gram metamfetamin, 190 gram uyuşturucu tozu ve bunları kaplamada kullanılan 6 adet baskı makinesi ele geçirdi.

Son bir yılda uyuşturucu satışı yapan ve torbacı diye tabir edilen bin 113 kişi ise tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katılımıyla ele geçirilen malzemeler sergilendi. Sergide uyuşturucu ele geçirmede önemli rol oynayan hassas burunlu köpekler de hazır bulundu. Yıldız burada yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadeleye ayrı bir önem verdiklerini belirterek, yapılan operasyonların uyuşturucunun terörle bağlantılı olduğunu ve dolaylı olarak teröre de bu kapsamda geçit verilmediğini anlattı. Yıldız, "Gençliğimizi, geleceğimizi çalan bu uyuşturucu tacirlerine asla taviz vermeyeceğiz, yılmadan yorulmadan çalışacağız. Yapılan son operasyonlarda 12 kişi tutuklandı. Baskın yaptığımız bir evde ise uyuşturucu hap imal edildiği tespit edildi. Mücadelemiz aralıksız sürecek" dedi.

Yıldız ayrıca, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen 'UYUMA' projesinin de öneminden bahsetti. Yıldız, cep telefonlarına yüklenen uygulamada, uyuşturucu satışı ve kullanımı ile ilgili herhangi bir olayı fark eden vatandaşların anında ihbar yapacağını söyleyerek, "Mücadele kapsamında vatandaşlarımıza büyük görev düşüyor. Uyuşturucu satışı ve kullanımını gören vatandaşlarımız bu uygulamayı kullanarak, çok hızlı ve pratik bir şekilde ihbarda bulunabilecek. İhbar eden vatandaşlarımızın kimlik bilgileri ise kesinlikle gizli kalacak" dedi.