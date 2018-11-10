Adana'da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. yılında düzenlenen törenle anıldı.

Atatürk Parkı'nda yapılan törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Hakan Atınç, Adana milletvekilleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında tören saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalması ile yapılan saygı duruşu ve daha sonra istiklal marşının okunması ile başladı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı, Adana milletvekilleri, sanayi odaları ve sivil toplum kuruluşları anıta çelenklerini bıraktı. Törene 7'den 70'e vatandaşlar yoğun bir katılım gerçekleştirdi. Tören alanındaki anma etkinliği çelenklerin bırakılmasının ardından son buldu.