Adana'da 12 bin ton "İyi Pamuk" üretildi

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, Adana'da 12 bin ton 'İyi Pamuk' üretimi olduğunu belirterek, “İyi Pamuk üretiminin artmasıyla ithal ettiğimiz pamuk oranı azalacak ve bunun sonucunda ülkemizin cari açığının azalmasına katkıda bulunmuş olacağız” dedi.

Kaliteli ve sürdürülebilir pamuk üretiminin artması için 2013 yılından itibaren sıfırdan başlatılan İyi Pamuk (Better Cotton) uygulaması ile pamuk ithalatının ve cari açığın azaltılması hedefleniyor. Şu an yaklaşık 40 bin dekar alanda yapılan İyi Pamuk üretiminin artarak 130 bin dekar alanda yapılması için üreticilere destek sağlanıyor. Çevre dostu, çocuk işçiliğine ve denetimsiz kimyasal madde kullanımına karşı olan İyi Pamuk uygulaması büyük firmaların talepleri ile artmaya devam ediyor.

“12 bin ton İyi Pamuk üretimi oldu”

ATB Başkanı Şahin Bilgiç, İyi Pamuk üretimindeki hedeflerinin toplam pamuk üretiminin 3'te 1'i olduğunu belirtti. Bilgiç, “Adana'da 2017 yılında 12 bin ton İyi Pamuk üretimi oldu. Bu yıl daha fazla üretim bekliyoruz. Üreticilerimizle sürekli diyalog halindeyiz. İyi Pamuk üretiminin artmasıyla ithal ettiğimiz pamuk oranı azalacak ve bunun sonucunda ülkemizin cari açığının azalmasına katkıda bulunmuş olacağız” diye konuştu.

Sürdürülebilir pamuk üretiminin önemini vurgulayan Bilgiç, ATB olarak üreticilerin yanında olduklarını ve her türlü desteği verdiklerini belirtti.

İyi Pamuk lisansının alınabilmesi için pamuğun rengi, kimyasal içeriği gibi bir takım testlerden geçmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Bilgiç, ATB olarak bu testlerin yapılması için gerekli olan bütün teknolojik altyapıya sahip olduklarını ifade etti.

“Üreticilerin lisanslı depoları kullanması gerekli”

Tarım ürünlerinin sağlıklı bir şekilde saklanması aynı zamanda sürdürülebilir tarım için gerekli olan ürün muhafaza depolarının kullanımının artmasının İyi Pamuk için önem arz ettiğini, üreticilerin, lisanlı depoları kullanması halinde bütün vergilerden muaf olduğunu söyleyen Bilgiç, şunları kaydetti:

“Üretici tarladan ürününü bize getirdiği takdirde, devlet üreticimize ton başına 25 lira nakliye desteği veriyor. Her araç için 25 lira analiz ücreti ve 6 aya kadar depoda kalan ürünün kirasını karşılıyor. Bunun yanı sıra 9 ay depoda kalan ürüne, ürünün depoda kaldığı süre içerisinde dökülen toplam ürünün yüzde 75'i kadar faizsiz kredi veriyor.”

Şahin Bilgiç, ATB olarak pamuğun depolanması için üreticilerin 12 ay boyunca kullanabilecekleri lisanslı depolarda pamukları muhafaza edebileceklerini ve üreticiye her türlü desteği vereceklerini belirtti.