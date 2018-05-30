Adana’da 12 sanayi kuruluşu ilk 500’e girdi

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren Adana’daki 12 sanayi kuruluşunu kutladı Çalışkan, Adana’dan ilk 500’e giren sanayi kuruluşlarında geçen yıllara oranla azalma olduğunu dile getirdi

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesine bu yıl Adana’dan 12 sanayi kuruluşu girmeyi başardı ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı listeye Adana’dan girmeyi başaran sanayi kuruluşlarının, Adana’nın sahip çıkılması gereken öncü kuruluşlarından olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

“Adanamızdan 12 sanayi kuruluşu İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan en büyük 500 sanayi kuruluşu arasına girerek büyük bir başarı göstermiştir Ortadoğu’nun kalbi olarak nitelendirebileceğimiz Adanamıza yakışan elbette daha çok sanayi kuruluşunun bu listeye girmesidir Ancak, kentimizin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle bu tablo yine de umut vericidir Adana göç alan bir kentten göç veren bir kent haline gelmesine rağmen işletmecilerimiz Adanamıza sahip çıkarak Çukurova’ya katma değer oluşturmaya devam etmektedir Pek çok kapanan fabrikanın yerine AVM’lerin yapılmaya başladığı Adana’da üretimi yaşatmak için çaba sarf eden ve böyle başarılarla bizleri gururlandıran sanayicilerimizi tebrik ediyorum İstihdama ve üretime olan katkıları dolayısıyla onların yanlarında yer aldığımızı belirtmek istiyorum Sanayi kuruluşları kentlerin can damarıdır Çevre illere yansıtılan teşvik paketlerin en kısa zamanda Adana’ya da gelmesi en büyük temennimizdir”